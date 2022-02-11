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В Украину прибыли 130 тонн военной помощи от США

Пятница, 11 февраля 2022, 00:20

В Украину прибыли два самолета со 130 тоннами военной помощи от США.

Источник: министр обороны Алексей Резников в Facebook

Детали: Отмечается, что внутри противотанковые комплексы Javelin, боевые выстрелы для гранатомета и оборонная амуниция для Вооруженных сил.

Дословно: "Еще две птицы с военной помощью от наших партнеров из США в Киеве! Javelins, боевые выстрелы для гранатомета и другое оборонительное снаряжение для Вооруженных Сил Украины. Вес военной помощи от наших американских друзей, доставленный сегодня, составляет около 130 тонн.

Всего на сегодняшний день мы получили 15 птиц с военной помощью от Соединенных Штатов Америки общим весом более 1200 тонн".

Что предшествовало: Сутками ранее в Украину прибыли два самолета с военной помощью от США - там было 160 тонн оружия.

Украинская правда
Темы: СШАоружие


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