"Нормандські радники" не ухвалили жодного документу — перемовини тривали понад 8 годин

За результатами майже дев’ятигодинних переговорів політичні радники лідерів країн "нормандської четвірки" не ухвалили жодного документу.

Джерело: представник української делегації на зустрічі глава Офісу президента Андрій Єрмак на брифінгу

Пряма мова: "Сьогодні ми не змогли дійти якогось спільного документу. Дійсно, практично 9 години продовжувалися ці перемовини… Було б дуже добре, якщо б на другу зустріч в "нормандському форматі" після тривалої перерви ми б змогли щось узгодити, бажання таке є, але сьогодні відбулося як відбулося".

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