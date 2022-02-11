"Нормандські радники" не ухвалили жодного документу — перемовини тривали понад 8 годин
П'ятниця, 11 лютого 2022, 01:08
За результатами майже дев’ятигодинних переговорів політичні радники лідерів країн "нормандської четвірки" не ухвалили жодного документу.
Джерело: представник української делегації на зустрічі глава Офісу президента Андрій Єрмак на брифінгу
Пряма мова: "Сьогодні ми не змогли дійти якогось спільного документу. Дійсно, практично 9 години продовжувалися ці перемовини… Було б дуже добре, якщо б на другу зустріч в "нормандському форматі" після тривалої перерви ми б змогли щось узгодити, бажання таке є, але сьогодні відбулося як відбулося".
Передісторія:
- 10 лютого в Берліні відбулися переговори політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки". Повідомлялося, що метою української сторони на переговорах буде розблокування роботи ТКГ для подальшого просування у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі.
- Попередня зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" відбулася 26 січня у Парижі. Тоді сторони домовилися продовжувати діалог щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.