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"Нормандські радники" не ухвалили жодного документу — перемовини тривали понад 8 годин

П'ятниця, 11 лютого 2022, 00:08
Нормандські радники не ухвалили жодного документу — перемовини тривали понад 8 годин
ФОТО: GETTY IMAGES

За результатами майже дев’ятигодинних переговорів політичні  радники лідерів країн "нормандської четвірки" не ухвалили жодного документу.

Джерело: представник української делегації на зустрічі глава Офісу президента Андрій Єрмак на брифінгу

Пряма мова: "Сьогодні ми не змогли дійти якогось спільного документу. Дійсно, практично 9 години продовжувалися ці перемовини… Було б дуже добре, якщо б на другу зустріч в "нормандському форматі" після тривалої перерви ми б змогли щось узгодити, бажання таке є, але сьогодні  відбулося як відбулося".

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Передісторія:

  • 10 лютого в Берліні відбулися переговори політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки". Повідомлялося, що метою української сторони на переговорах буде розблокування роботи ТКГ для подальшого просування у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі.
  • Попередня зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" відбулася 26 січня у Парижі. Тоді сторони домовилися продовжувати діалог щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Теми: нормандський форматРосіяДонбасАндрій Єрмак
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