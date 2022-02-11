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"Нормандские советники" не приняли ни одного документа — переговоры длились более 8 часов

Пятница, 11 февраля 2022, 00:08
Нормандские советники не приняли ни одного документа — переговоры длились более 8 часов
ФОТО: GETTY IMAGES

По результатам почти девятичасовых переговоров политические советники лидеров стран "нормандской четверки" не приняли ни одного документа.

Источник: представитель украинской делегации на встрече глава Офиса президента Андрей Ермак на брифинге

Прямая речь: "Сегодня мы не смогли прийти к какому-то общему документу. Действительно, практически 9 часа продолжались эти переговоры… Было бы очень хорошо, если бы на вторую встречу в "нормандском формате" после длительного перерыва мы смогли что-то согласовать, желание такое есть, но сегодня произошло как произошло".

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Предыстория:

  • 10 февраля в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четверки". Сообщалось, что целью украинской стороны на переговорах будет разблокирование работы ТКГ для дальнейшего продвижения в мирном урегулировании конфликта на Донбассе.
  • Предыдущая встреча советников лидеров "нормандской четверки" прошла 26 января в Париже. Тогда стороны договорились продолжать диалог по урегулированию конфликта на Донбассе.

Темы: нормандский форматРосcияДонбассАндрей Ермак
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