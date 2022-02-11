"Нормандские советники" не приняли ни одного документа — переговоры длились более 8 часов

По результатам почти девятичасовых переговоров политические советники лидеров стран "нормандской четверки" не приняли ни одного документа.

Источник: представитель украинской делегации на встрече глава Офиса президента Андрей Ермак на брифинге

Прямая речь: "Сегодня мы не смогли прийти к какому-то общему документу. Действительно, практически 9 часа продолжались эти переговоры… Было бы очень хорошо, если бы на вторую встречу в "нормандском формате" после длительного перерыва мы смогли что-то согласовать, желание такое есть, но сегодня произошло как произошло".

Предыстория: