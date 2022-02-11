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Україна увійшла до десятки країн, де найбільше смертей від Covid за добу

П'ятниця, 11 лютого 2022, 04:50
ФОТО: GETTY IMAGES

За добу у світі 9 лютого виявили  2 418 983 випадки COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в Німеччині – 247 128 інфікувань, в Росії – 197 076, в США  - 179 237.

Крім того, в Бразилії – 165 359, у Франції – 153 025.

Україна, де 41 694  хворих, на 15 місці у світі і на 9 в Європі.

10 862 людини у світі померли від вірусу  за добу. За цим показником  (280 смертей) Україна на 9 місці у світі і на 5 в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Смертей стає менше, більше хворіють діти. Covid-прогноз в Україні

Нагадаємо: 9 лютого в Україні госпіталізували з коронавірусом 4 128 осіб, а одужали 16 628 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус
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