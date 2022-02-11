Украина вошла в десятку стран, где больше всего смертей от Covid за сутки
Пятница, 11 февраля 2022, 04:50
За сутки 9 февраля в мире обнаружили 2 418 983 случая COVID-19.
Источник: Worldometers
Детали: В частности в Германии – 247 128 инфицирований, в России – 197 076, в США - 179 237.
Кроме того, в Бразилии – 165 359, во Франции – 153 025.
Украина, где 41 694 больных, на 15 месте в мире и на 9 в Европе.
10 862 человека в мире умерли от вируса в сутки. По этому показателю (280 смертей) Украина на 9 месте в мире и на 5 в Европе.
Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП
Смертей становится меньше, больше болеют дети. Covid-прогноз в Украине
Напомним: 9 февраля в Украине госпитализировали с коронавирусом 4 128 человек, а выздоровели 16 628 человек.
Украинская правда