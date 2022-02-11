Росія переконує, що Україна готується воювати за Донбас і має "бойовиків-джихадистів"

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що Україна готується до війни на окупованій частині Донбасу, заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак також допустив імовірність силового вирішення конфлікту.

Джерело: Наришкін в інтерв'ю газеті "Московский комсомолец", Козак журналістам після "нормандської" зустрічі радників у Берліні, російські "Интерфакс" та ТАСС

Пряма мова Козака: "Сьогодні на лінії зіткнення з боку, підконтрольного Україні, зосереджено значну кількість військ та озброєнь. Але наскільки Україна готова вирішити питання військовим, а не політичним шляхом, сказати дуже важко"

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Пряма мова Наришкіна: "Приготування йдуть повним ходом, їх не приховати. Усі хоч якоюсь мірою боєздатні частини ЗСУ сконцентровані на кордоні з Донбасом...

Не на користь народів України та Росії, щоб полум'я війни спалахнуло. Наслідки для всіх за будь-якого розкладу будуть важкі".

Деталі: Директор СЗР РФ заявив, що в Україну перекидають сотні тонн військової техніки та боєприпасів із баз США в Європі, з Великої Британії, Канади, "нарощується контингент радників та інструкторів із натовських сил спецпризначення".

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"Є навіть інформація про появу багатонаціональних загонів бойовиків-джихадистів", - стверджує Наришкін.

Наришкін переконує, що в Росії "ніяких планів вторгнення не було і немає", а ось СБУ та ЗСУ готують провокації на лінії розмежування на Донбасі та їхнє "документування".

Нагадаємо: Раніше міністр оборони України Олексій Резніков із посиланням на українську розвідку повідомляв, що бойовики ОРДЛО налякані, оскільки російська пропаганда розпускає чутки про нібито підготовку наступу з боку Києва.

Усе це відбувається на тлі нарощування Росією сил поблизу кордонів України, військових навчань РФ у БІлорусі та в Чорному морі, повідомлень західних розвідок та ЗМІ про ймовірний наступ Росії на України.