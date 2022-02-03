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Резніков: Імовірність ескалації від Росії низька, західні партнери змінили риторику

Четвер, 3 лютого 2022, 11:03
Резніков: Імовірність ескалації від Росії низька, західні партнери змінили риторику
Олекссій Резніков, фото Міноборони - mil.gov.ua

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що зараз імовірність нападу Росії на Україну оцінюється як низька і що навіть США перестають називати вторгнення невідворотнім. 

Джерело: Резніков на брифінгу 3 лютого 

Пряма мова: "У порівнянні з п'ятницею суттєвих змін чи якогось неочікуваного факту не відбулося… І вздовж кордону з Білоруссю не спостерігаємо формування ударних угруповань. Імовірність значної ескалації станом на сьогоднішній день розглядається як низька. 

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Наразі ми спостерігаємо за російськими підрозділами, які нараховують ближкьо 115 тисяч наземного компоненту, враховуючи територію Білорусі й прилеглих районів Російської Федерації, включаючи тимчасово окуповані території ОРДЛО та Криму". 

Деталі: Резніков зазначив, що відбувається перекидання підрозділів РФ на полігони у Криму, у Воронезькій області тощо.

"6 російських десантних кораблів із північного Балтійського флоту продовжують здійснювати перехід Середземним морем і, за нашим даними, мають зайти до сирійського порту Тартус. Не виключено, що вони можуть далі піти в бік Чорного моря", – зазначив Резніков.

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Водночас, у Криму "формування мілітарних угруповань не зафіксовано", хоча мілітаризація півострова триває, сказав міністр.

На Донбасі, за даними української розвідки, триває ротація бойовиків і постачання зброї та паливно-мастильних матеріалів із Росії. Розвідка також повідомляє, що в лавах бойовиків є переляк через пропаганду росіян про нібито підготовку наступу з України.

Пряма мова: "Хочу звернути увагу, що і наші західні партнери, стратегічні партнери змінили свою риторику. Ви можете почути це з вислову секретаря Білого дому. Сьогодні ми отримали дуже важливий сигнал, що нарешті слово "imminent" як "невідворотні" стосовно можливого вторгнення вже не застосовується в офіційній риториці. 

Про це ми говоримо вже декілька тижнів поспіль: загроза є, ризики є, вони з 2014 року є. Але загрози невідворотнього вторгнення в Україну прямо вже і зараз станом на цей момент не спостерігається. 

Тому підстав для паніки, переляку, втечі, пакування якихось валіз – немає". 

Цьому передувало: Днями ЗМІ писали про те, що між лідерами США та України нібито виникла суперечка щодо оцінок імовірності нападу Росії на Україну. В Офісі президента України це заперечили, однак Володимир Зеленський зібрав іноземних журналістів, аби донести до Заходу занепокоєння тим, що там переоцінюють загрозу й сіють паніку

2 лютого речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США більше не будуть називати потенційне вторгнення Росії в Україну неминучим.

"Ми припинили використовувати його (слово imminent – ред.), тому що я думаю, що це надіслало сигнал, який ми не збиралися надсилати, начебто ми знаємо, що президент Путін прийняв рішення", – пояснила вона. 

Олена Рощенко, УП
Теми: війнаРосіяСШАРезніков
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