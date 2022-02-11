Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия убеждает, что Украина готовится воевать за Донбасс и имеет "боевиков-джихадистов"

Пятница, 11 февраля 2022, 11:23
Россия убеждает, что Украина готовится воевать за Донбасс и имеет боевиков-джихадистов
Сергей Нарышкин, фото ТАСС

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Украина готовится к войне на оккупированной части Донбасса, заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак также допустил вероятность силового решения конфликта. 

Источник: Нарышкин в интервью газете "Московский комсомолец", Козак журналистам после "нормандской" встречи советников в Берлине, российские "Интерфакс" и ТАСС

Прямая речь Козака: "Сегодня на линии соприкосновения со стороны, подконтрольной Украине, сосредоточено значительно количество войск и вооружений. Но насколько Украина готова решить вопрос военным, а не политическим путем, сказать весьма трудно"

Реклама:

Прямая речь Нарышкина: "Приготовления идут полным ходом, их не скрыть. Все хоть в какой-то степени боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом…

Не в интересах народов Украины и России, чтобы пламя войны вспыхнуло. Последствия для всех при любом раскладе будут тяжелы".

Детали: Директор СВР РФ заявил, что в Украину перебрасывают сотни тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады, "наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения". 

ВИДЕО ДНЯ

"Есть даже информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов", – утверждает Нарышкин.

Нарышкин убеждает, что у России "никаких планов вторжения не было и нет", а вот СБУ и ВСУ готовят провокации на линии разграничения на Донбассе и их "документирование".

Напомним: Ранее министр обороны Украины Алексей Резников со ссылкой на украинскую разведку сообщал, что боевики ОРДЛО напуганы, так как российская пропаганда распускает слухи о якобы подготовке наступления со стороны Киева.

Все это происходит на фоне наращивания Россией сил вблизи границ Украины, военных учений РФ в Беларуси и в Черном море, сообщений западных разведок и СМИ о вероятном наступлении России на Украину.

Алена Рощенко, УП
Темы: РосcияДонбассвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Росcия
В Латвии думают о "зубах дракона" и минах на границе с Россией и Беларусью
Россияне закрыли партийные штабы в Новой Каховке из-за страха перед местными - Спротыв
Финансирует Россию и войну: СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Фридману
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: