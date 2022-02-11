Россия убеждает, что Украина готовится воевать за Донбасс и имеет "боевиков-джихадистов"

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Украина готовится к войне на оккупированной части Донбасса, заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак также допустил вероятность силового решения конфликта.

Источник: Нарышкин в интервью газете "Московский комсомолец", Козак журналистам после "нормандской" встречи советников в Берлине, российские "Интерфакс" и ТАСС

Прямая речь Козака: "Сегодня на линии соприкосновения со стороны, подконтрольной Украине, сосредоточено значительно количество войск и вооружений. Но насколько Украина готова решить вопрос военным, а не политическим путем, сказать весьма трудно"

Прямая речь Нарышкина: "Приготовления идут полным ходом, их не скрыть. Все хоть в какой-то степени боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом…

Не в интересах народов Украины и России, чтобы пламя войны вспыхнуло. Последствия для всех при любом раскладе будут тяжелы".

Детали: Директор СВР РФ заявил, что в Украину перебрасывают сотни тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады, "наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения".

"Есть даже информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов", – утверждает Нарышкин.

Нарышкин убеждает, что у России "никаких планов вторжения не было и нет", а вот СБУ и ВСУ готовят провокации на линии разграничения на Донбассе и их "документирование".

Напомним: Ранее министр обороны Украины Алексей Резников со ссылкой на украинскую разведку сообщал, что боевики ОРДЛО напуганы, так как российская пропаганда распускает слухи о якобы подготовке наступления со стороны Киева.

Все это происходит на фоне наращивания Россией сил вблизи границ Украины, военных учений РФ в Беларуси и в Черном море, сообщений западных разведок и СМИ о вероятном наступлении России на Украину.