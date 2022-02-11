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Австрія підтримає санкції проти Росії у випадку вторгнення в Україну - глава МЗС

П'ятниця, 11 лютого 2022, 18:58

Австрія підтримає жорстку відповідь Євросоюзу, включаючи призупинення газопроводу "Північний потік — 2", якщо Росія вторгнеться в Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг в інтерв'ю Politico, пише "Європейська правда".

"Чи готові ми підтримати санкції? Так. Я впевнений, що буде єдина відповідь і Австрія є частиною цього консенсусу", - сказав Шалленберг.

Міністр додав, що ЄС має "величезний економічний важіль" і має без вагань використовувати його.

У той час як Європейська комісія готує ґрунт для можливості введення нових санкцій проти Росії, кілька дипломатів заявили цього тижня, що Австрія приєдналася до Угорщини у спробі пом'якшити ці зусилля через економічні зв'язки країни з Росією.

Але Шалленберг сказав, що хоч би які дебати велися з приводу деталей, ніхто не повинен сумніватися в тому, що Австрія підтримує використання "великої палиці". Відзначивши, що Відень ближче до України, ніж до західного кордону Австрії, Шалленберг сказав, що криза в цій країні мала прямий вплив на його країну.

"Безпека України — це наша власна безпека", — сказав міністр, який цього тижня відвідав Київ та Донбас разом зі своїми колегами з Чехії та Словаччини.

"Для когось у наш час просто неприйнятно думати, що вони можуть використовувати танки і ракети для перекроювання кордонів", - сказав він.

Шалленберг наголосив, що у разі вторгнення "ясно, що "Північний потік-2 не отримає ліцензію на експлуатацію".

Наголосивши на готовності Австрії ввести санкції проти Росії, Шалленберг також сказав, що, на його думку, ще є можливості для дипломатичного врегулювання кризи.

"Я все ще не впевнений, що ми досягли точки неповернення", - сказав він.

Раніше Шалленберг заявив, що австрійський уряд найближчими днями має схвалити рішення про надання 2,5 млн євро гуманітарної допомоги Україні.

Теми: АвстріяРосія
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