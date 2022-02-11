Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Австрия поддержит санкции против России в случае вторжения в Украину – глава МИД

Пятница, 11 февраля 2022, 17:58

Австрия поддержит жесткий ответ Евросоюза, включая приостановку газопровода "Северный поток — 2",  если Россия вторгнется в Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в интервью Politico, пишет "Европейская правда".

"Готовы ли мы поддержать санкции? Да. Я уверен, что будет единый ответ, и Австрия является частью этого консенсуса", - сказал Шалленберг.

Реклама:

Министр добавил, что ЕС обладает "огромным экономическим рычагом" и должен без колебаний использовать его.

В то время как Европейская комиссия готовит почву для возможности введения новых санкций против России, несколько дипломатов заявили на этой неделе, что Австрия присоединилась к Венгрии в попытке смягчить эти усилия из-за экономических связей страны с Россией.

Но Шалленберг сказал, что какие бы дебаты ни велись по поводу деталей, никто не должен сомневаться в том, что Австрия поддерживает использование "большой палки". Отметив, что Вена ближе к Украине, чем к западной границе Австрии, Шалленберг сказал, что кризис в этой стране оказал прямое влияние на его страну.

ВИДЕО ДНЯ

"Безопасность Украины — это наша собственная безопасность", — сказал министр, который на этой неделе посетил Киев и Донбасс вместе со своими коллегами из Чехии и Словакии.

"Для кого-либо в наше время просто неприемлемо думать, что они могут использовать танки и ракеты для перекройки границ", — сказал он.

Шалленберг подчеркнул, что в случае вторжения "ясно, что "Северный поток-2 не получит лицензию на эксплуатацию".

Подчеркнув готовность Австрии ввести санкции против России, Шалленберг также сказал, что, по его мнению, еще есть возможности для дипломатического урегулирования кризиса.

"Я все еще не уверен, что мы достигли точки невозврата", — сказал он.

Шалленберг ранее заявил, что австрийское правительство в ближайшие дни должно одобрить решение о предоставлении 2,5 млн евро гуманитарной помощи Украине.

Темы: АвстрияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Австрия
Экс-глава МИД Австрии переедет из российской деревни в Санкт-Петербург
Археологи нашли в Австрии детскую обувь, которой более 2 тысяч лет
Австрийская страховая компания Uniqa уходит с российского рынка
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: