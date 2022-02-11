Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

РНБО запровадила санкції проти телеканалу "НАШ"

П'ятниця, 11 лютого 2022, 19:11
скриншот

Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції стосовно телеканалу "НАШ", який належить екснардепу Євгенію Мураєву.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу після засідання РНБО в Харкові 11 лютого

Деталі: Питання доповідав голова СБУ Іван Баканов. Термін санкцій -5 років.

Пряма мова Данілова: "Введено обмежувальні санкції проти компанії "Наша Прага", проти компанії НАШ 24", "НАШ 365" і команії, яка безпосередьо є, наскільки ми проінформовані, володарем всіх цих компаній і знаходиться на Кіпрі в місті Лімасол - Proteas House 155 III Makariou. Терміном на 5 років.

(відповідаючи на запитання журналіста телеканалу "НАШ") Материнська компанія знаходиться у вас на Кіпрі, не знаю, чи знаєте ви, що ви кіпріоти частково… Саме проти цієї компанії-власниці було видано сьогоднішні санкції. Вони вводяться на підставі подання Служби безпеки України.

Мова не йде – НАШ, ваш, мій, твій – будь-які документи ми розглядаємо за поданням СБУ і ухвалюємо рішення".

Що передувало: В кінці січня УП, посилаючись на джерела, повідомляла, що Служба безпеки України готує документи для внесення в санкційний список телеканалу "НАШ", що належить політику Євгенію Мураєву.

Валентина Романенко, УП
Теми: РНБО
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 14 лютого: посол України в Британії про НАТО, польоти над Україною

ВІДЕОЗеленський у зверненні запевнив, що все під контролем: закликав олігархів повернутися

оновлено 22:00За межами України перебувають більше 20 нардепів. Повний список

"Лучше тебе и не знать": як Нарік із охороною погрожували журналістам УП

Кадиров написав Зеленському – підказує, як уникнути війни

Пальне на АЗС дорожчає вже тридцятий день поспіль

Усі новини...
РНБО
Данілов назвав "нісенітницею" слова про військове повернення Донбасу
РНБО про блокування морів: Ми маємо доступ до всіх своїх портів
Данілов про "фінляндизацію" України: У нас таке вже було, призвело до війни та окупації Криму
Останні новини
01:28
Канада вперше застосує закон про НС для боротьби з Covid-протестами
00:28
У ЗСУ не фіксують різкого збільшення кількості військ РФ — головнокомандувач
23:29
Ахметов планує повернутися до України 16 лютого – ЗМІ
23:27
Підстав для введення воєнного стану немає – Резніков
22:45
Держдеп США офіційно оголосив про переїзд посольства до Львова
22:01
Путін ще не ухвалив остаточне рішення щодо вторгнення – Держдеп США
21:36
На Прикарпатті кримінального авторитета застрелили в кріслі стоматолога – ЗМІ
21:28
Новинський сказав, що вже в Україні: відвідав службу в храмі
21:24
США нададуть Україні 1 мільярд доларів кредитних гарантій – Bloomberg
21:00
Новини 14 лютого: посол України в Британії про НАТО, польоти над Україною
Усі новини...