РНБО запровадила санкції проти телеканалу "НАШ"

Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції стосовно телеканалу "НАШ", який належить екснардепу Євгенію Мураєву.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу після засідання РНБО в Харкові 11 лютого

Деталі: Питання доповідав голова СБУ Іван Баканов. Термін санкцій -5 років.

Пряма мова Данілова: "Введено обмежувальні санкції проти компанії "Наша Прага", проти компанії НАШ 24", "НАШ 365" і команії, яка безпосередьо є, наскільки ми проінформовані, володарем всіх цих компаній і знаходиться на Кіпрі в місті Лімасол - Proteas House 155 III Makariou. Терміном на 5 років.

(відповідаючи на запитання журналіста телеканалу "НАШ") Материнська компанія знаходиться у вас на Кіпрі, не знаю, чи знаєте ви, що ви кіпріоти частково… Саме проти цієї компанії-власниці було видано сьогоднішні санкції. Вони вводяться на підставі подання Служби безпеки України.

Мова не йде – НАШ, ваш, мій, твій – будь-які документи ми розглядаємо за поданням СБУ і ухвалюємо рішення".

Що передувало: В кінці січня УП, посилаючись на джерела, повідомляла, що Служба безпеки України готує документи для внесення в санкційний список телеканалу "НАШ", що належить політику Євгенію Мураєву.