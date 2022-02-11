Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РНБО запровадила санкції проти телеканалу "НАШ"

П'ятниця, 11 лютого 2022, 18:11
РНБО запровадила санкції проти телеканалу НАШ
скриншот

Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції стосовно телеканалу "НАШ", який належить екснардепу Євгенію Мураєву.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу після засідання РНБО в Харкові 11 лютого

Деталі: Питання доповідав голова СБУ Іван Баканов. Термін санкцій -5 років.

Реклама:

Пряма мова Данілова: "Введено обмежувальні санкції проти компанії "Наша Прага", проти компанії НАШ 24", "НАШ 365" і команії, яка безпосередьо є, наскільки ми проінформовані, володарем всіх цих компаній і знаходиться на Кіпрі в місті Лімасол - Proteas House 155 III Makariou. Терміном на 5 років.

(відповідаючи на запитання журналіста телеканалу "НАШ") Материнська компанія знаходиться у вас на Кіпрі, не знаю, чи знаєте ви, що ви кіпріоти частково… Саме проти цієї компанії-власниці було видано сьогоднішні санкції. Вони вводяться на підставі подання Служби безпеки України.

Мова не йде – НАШ, ваш, мій, твій – будь-які документи ми розглядаємо за поданням СБУ і ухвалюємо рішення".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: В кінці січня УП, посилаючись на джерела, повідомляла, що Служба безпеки України готує документи для внесення в санкційний список телеканалу "НАШ", що належить політику Євгенію Мураєву.

Валентина Романенко, УП
Теми: РНБО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
РНБО
Україна звільнятиме Крим військовим шляхом, якщо Росія не покине його сама – Данілов
Зеленський вів "селектор" під звуки ППО і мав нараду з Будановим, Залужним і Неїжпапою
Зеленський про рішення РНБО: Звільняємо всіх обласних військкомів
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: