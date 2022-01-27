Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СБУ готує базу для накладання санкцій на канал Мураєва – джерела

Четвер, 27 січня 2022, 09:33
Фото liveam.tv

Служба безпеки України готує документи для внесення в санкційний список телеканалу "НАШ", що належить політику Євгенію Мураєву.

Джерело: співрозмовники УП у правоохоронних органах

Деталі: Як розповідають джерела УП, уже певний час СБУ фіксує випадки антиукраїнської пропаганди на "НАШому" і готує подання до Ради національної безпеки й оборони.

Днями петиція про блокування цього каналу набрала потрібну кількість голосів на сайті Офісу президента.

Секретар РНБО Олексій Данілов публічно заявив, що у Радбезі готові розглядати санкції проти "НАШого", як тільки отримають подання від СБУ.

Передісторія:

  • Британське МЗС заявило, що Кремль прагне проросійського керівництва в Україні – і Євгенія Мураєва нібито розглядає як кандидата для маріонеткового уряду в разі окупації Росією України.
  • Сам Мураєв називав це дурницею і наголошував, що він під санкціями РФ. Він також заявив, що Україна – самостійна, незалежна держава, яка має сама вирішувати свою долю.

Теми: МураєвсанкціїСБУРНБО
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини понеділка і ночі: експоліцейський і провокації, Порошенко в ДБР

Данілов: У разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб

фотоВ Україну із США прибуло 84 тонни набоїв різного калібру – Резніков

Футзал: Україна проходить у півфінал Євро вперше за 17 років

Єврокомісія 1 лютого затвердить рішення про 1,2 млрд євро макрофіну для України

Новини 31 січня: співпраця України, Британії та Польщі, МВС про можливі провокації

Усі новини...
Мураєв
В ОП прокоментували дані британської розвідки про плани РФ на Мураєва
Мураєв про прогноз очолення маріонеткового режиму РФ в Україні: "Якесь глупство"
Поліція розслідує інциденти з телеканалом Мураєва у двох областях
Останні новини
08:22
Covid в Україні: 30 768 хворих і 192 померлих за добу
08:00
Головні новини понеділка і ночі: експоліцейський і провокації, Порошенко в ДБР
07:50
Ковід-вакцину Pfizer для дітей до 5 років можуть схвалити в лютому – ЗМІ
07:02
В Індії та США – понад тисячу смертей від Covid за добу
06:24
Держдеп зобов’язав членів родин дипломатів США виїхати з Білорусі
05:45
Спостерігачі ОБСЄ нарахували на Донбасі понад 350 порушень "тиші" за два дні
04:47
Трюдо отримав позитивний тест на Covid
03:49
Британія виділить £88 млн на підтримку енергонезалежності України
02:40
США отримали відповідь Росії щодо "гарантій безпеки" – ЗМІ
01:28
Данілов: У разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб
Усі новини...