СБУ готує базу для накладання санкцій на канал Мураєва – джерела

Служба безпеки України готує документи для внесення в санкційний список телеканалу "НАШ", що належить політику Євгенію Мураєву.

Джерело: співрозмовники УП у правоохоронних органах

Деталі: Як розповідають джерела УП, уже певний час СБУ фіксує випадки антиукраїнської пропаганди на "НАШому" і готує подання до Ради національної безпеки й оборони.

Днями петиція про блокування цього каналу набрала потрібну кількість голосів на сайті Офісу президента.

Секретар РНБО Олексій Данілов публічно заявив, що у Радбезі готові розглядати санкції проти "НАШого", як тільки отримають подання від СБУ.

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