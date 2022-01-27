СБУ готує базу для накладання санкцій на канал Мураєва – джерела
Четвер, 27 січня 2022, 08:33
Служба безпеки України готує документи для внесення в санкційний список телеканалу "НАШ", що належить політику Євгенію Мураєву.
Джерело: співрозмовники УП у правоохоронних органах
Деталі: Як розповідають джерела УП, уже певний час СБУ фіксує випадки антиукраїнської пропаганди на "НАШому" і готує подання до Ради національної безпеки й оборони.
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Днями петиція про блокування цього каналу набрала потрібну кількість голосів на сайті Офісу президента.
Секретар РНБО Олексій Данілов публічно заявив, що у Радбезі готові розглядати санкції проти "НАШого", як тільки отримають подання від СБУ.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Британське МЗС заявило, що Кремль прагне проросійського керівництва в Україні – і Євгенія Мураєва нібито розглядає як кандидата для маріонеткового уряду в разі окупації Росією України.
- Сам Мураєв називав це дурницею і наголошував, що він під санкціями РФ. Він також заявив, що Україна – самостійна, незалежна держава, яка має сама вирішувати свою долю.