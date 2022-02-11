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СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ"

Пятница, 11 февраля 2022, 19:11
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Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении телеканала "НАШ", принадлежащего экс-нардепу Евгению Мураеву.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания СНБО в Харькове 11 февраля

Детали: Вопрос докладывал глава СБУ Иван Баканов. Срок санкций –5 лет.

Прямая речь: "Введены ограничительные санкции против компании "Наша Прага", против компании НАШ 24", "НАШ 365" и, компании, насколько мы проинформированы, являющейся обладателем всех этих компаний, и которая находится на Кипре в городе Лимасол - Proteas House 155 III Makariou. Сроком 5 лет.

(отвечая на вопрос журналиста телеканала "НАШ") Материнская компания находится у вас на Кипре, не знаю, знаете ли вы, что вы киприоты частично… Именно против этой компании-владелицы были выданы санкции. Они вводятся по представлению Службы безопасности Украины.

Речь не идет – НАШ, ваш, мой, твой – любые документы мы рассматриваем по представлению СБУ и принимаем решение".

Что предшествовало: В конце января УП, ссылаясь на источники, сообщала, что Служба безопасности Украины готовит документы для внесения в санкционный список телеканала "НАШ", принадлежащего политику Евгению Мураеву.

Валентина Романенко, УП
Темы: СНБО


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