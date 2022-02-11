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Глава делегації ЄС залишається в Києві, інформація про відліт не підтвердилась

П'ятниця, 11 лютого 2022, 21:22
Глава делегації ЄС залишається в Києві, інформація про відліт не підтвердилась
Фото: Getty Images

Глава делегації Європейського союзу в Україні Матті Маасікас і основний персонал залишається в Києві, а представництво ЄС переходить на дистанційний режим роботи.

Джерело: оновлена інформація проєкту "Радіо Свобода" "Настоящее время"

Деталі: Раніше ввечері видання із посиланням на джерела "Радіо Свобода" повідомило, що Маасікас терміново залишив Україну із десятьма своїми підлеглими. Тепер же в повідомленні вказується, що ця інформація не підтвердилась. Новину змінили. 

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Водночас, Маасікас закликав колег-емігрантів, за винятком основного персоналу, якнайшвидше покинути Україну для дистанційної роботи з-за кордону.

Ця інформація знову ж повідомляється з посиланням на джерела "Радіо Свободи" в дипломатичних кругах.

Представник Європейської служби зовнішньополітичних зв'язків Пітер Стано ще раз підтвердив, що евакуація не відбувається.

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Пряма мова Стано: "Ми продовжуємо оцінювати ситуацію в міру її розвитку відповідно до нашого обов'язку дбати про наших співробітників, а також тісно координувати та співпрацювати з державами-членами ЄС. Ми не евакуюємось. Наразі другорядний персонал отримав можливість працювати віддалено з-за меж країни".

Що цьому передувало:

  • Посольства Великої Британії, Латвії, Данії, Ізраїлю, Естонії, Норвегії, Японії та Південної Кореї у п’ятницю офіційно попросили своїх громадян залишити Україну.

Теми: ЄСРосія
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