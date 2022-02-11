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Глава делегации ЕС остается в Киеве, информация об отлете не подтвердилась

Пятница, 11 февраля 2022, 22:22
Фото: Getty Images

Глава делегации Европейского союза в Украине Матти Маасикас и основной персонал остаются в Киеве, а представительство ЕС переходит на дистанционный режим работы.

Источник: обновленная информация проекта "Радио Свобода" "Настоящее время"

Детали: Ранее вечером издание со ссылкой на источники "Радио Свобода" сообщило, что Маасикас срочно покинул Украину с десятью своими подчиненными. Теперь же в сообщении указывается, что данная информация не подтвердилась. Новость изменили.

В то же время Маасикас призвал коллег-эмигрантов, за исключением основного персонала, как можно быстрее покинуть Украину для дистанционной работы из-за границы.

Эта информация опять же сообщается со ссылкой на источники "Радио Свободы" в дипломатических кругах.

Представитель Европейской службы внешнеполитических связей Питер Стано подтвердил, что эвакуация не происходит.

Прямая речь Стано: "Мы продолжаем оценивать ситуацию по мере ее развития в соответствии с нашей обязанностью заботиться о наших сотрудниках, а также тесно координировать и сотрудничать с государствами-членами ЕС. Мы не эвакуируемся. В настоящее время второстепенный персонал получил возможность работать удаленно из-за границ страны".

Что этому предшествовало:

  • Посольства Великобритании, Латвии, Дании, Израиля, Эстонии, Норвегии, Японии и Южной Кореи в пятницу официально попросили своих граждан покинуть Украину.

Темы: ЕСРосcия


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