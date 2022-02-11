Посольства ще восьми країн закликали громадян "негайно виїхати" з України, Ізраїль оголосив евакуацію

Посольства Великої Британії, Латвії, Данії, Ізраїлю, Естонії, Норвегії, Японії та Південної Кореї офіційно оприлюднили інструкції для своїх громадян "чим скоріше" виїхати за межі України.

Джерело: посольство Данії, сайт МЗС Японії, сайт МЗС Великої Британії, південнокорейське видання Korea Herald, МЗС Латвії, Reuters з посиланням на рішення МЗС Норвегії, ізраїльське видання Times of Israel

Деталі: На сайтах дипломатичних представництв в Україні та міністерств закордонних цих країн з'явилися подібні інструкції залишити Україну якомога швидше, бажано в проміжку найближчих двох діб. А також радять громадянам не подорожувати в Україну через те, що консульські послуги будуть суттєво обмежені.

Крім того, в інструкціях радять громадянам, які вирішать залишитися на території України, мати достатній запас води, їжі, ковдр, батарейок і перевірити, чи достатньо пального в автівці, аби виїжджати в разі потреби власним автотранспортом через сухопутний кордон України.

Посольство Ізраїлю також оголосило про евакуацію співробітників посольства в Києві та їхніх сімей.

Норвегія також закликала своїх громадян не подорожувати територією Білорусі та Росії через проведення військових навчань із імовірною метою вторгнення до України.

Водночас, на сторінках посольств, крім Ізраїля, не заявляють наразі про евакуацію основного персоналу з Києва.

На тлі вище згаданих посольств, представництва Франції та Німеччини – учасниць Нормандського формату – поки не публікували подібних інструкцій.

Довідково: В Україні діють 129 іноземних посольств та консульських установ, а також представництва міжнародних організацій, як-то Євросоюзу та НАТО.

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