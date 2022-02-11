Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Посольства ще восьми країн закликали громадян "негайно виїхати" з України, Ізраїль оголосив евакуацію

Денис КарловськийП'ятниця, 11 лютого 2022, 21:57
ФОто: Pixabay

Посольства Великої Британії, Латвії, Данії, Ізраїлю, Естонії, Норвегії, Японії та Південної Кореї офіційно оприлюднили інструкції для своїх громадян "чим скоріше" виїхати за межі України.

Джерело: посольство Данії, сайт МЗС Японії, сайт МЗС Великої Британії, південнокорейське видання Korea Herald, МЗС Латвії, Reuters з посиланням на рішення МЗС Норвегії, ізраїльське видання Times of Israel

Деталі: На сайтах дипломатичних представництв в Україні та міністерств закордонних цих країн з'явилися подібні інструкції залишити Україну якомога швидше, бажано в проміжку найближчих двох діб. А також радять громадянам не подорожувати в Україну через те, що консульські послуги будуть суттєво обмежені.

Крім того, в інструкціях радять громадянам, які вирішать залишитися на території України, мати достатній запас води, їжі, ковдр, батарейок і перевірити, чи достатньо пального в автівці, аби виїжджати в разі потреби власним автотранспортом через сухопутний кордон України.

Посольство Ізраїлю також оголосило про евакуацію співробітників посольства в Києві та їхніх сімей.

Норвегія також закликала своїх громадян не подорожувати територією Білорусі та Росії через проведення військових навчань із імовірною метою вторгнення до України.

Водночас, на сторінках посольств, крім Ізраїля, не заявляють наразі про евакуацію основного персоналу з Києва.

На тлі вище згаданих посольств, представництва Франції та Німеччини – учасниць Нормандського формату – поки не публікували подібних інструкцій.

Довідково: В Україні діють 129 іноземних посольств та консульських установ, а також представництва міжнародних організацій, як-то Євросоюзу та НАТО.

Передісторія:

  • Раніше зранку 11 лютого подібні інструкції для своїх громадян оприлюднило посольство Нідерландів. Крім того, вони створили центр евакуації у Львові для тих, хто вирішить залишитися в Україні та в разі російського вторгнення буде залишати межі України суходолом у західному напрямку.
  • Як повідомили британські журналісти, президент США Джо Байден вважає, що напад Росії на Україну станеться "в найближчі дні". Напередодні ввечері 10 лютого Байден заявив американським журналістам, що громадян США треба негайно залишити територію України, бо їх не зможуть евакуювати в разі початку повномасштабного військового вторгнення Росії.
  • Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Путін може й не чекати завершення Зимових Олімпійських ігор у Пекіні для початку військового вторгнення до України.

Теми: ІзраїльвійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Скандал із Євробаченням: прикордонники не видавали Паш довідку про поїздку в Крим

відеоДТП з кортежем Ярославського: з моргу зник одяг загиблого чоловіка

відеоТих, хто напав на знімальну групу Михайла Ткача, уже встановили – Монастирський

фотоРосія відпрацьовує "захист" Криму морською авіацією, "Ураганами" та "Градами"

Теракт біля телеканалу "Еспресо": слідство завершено, силовики назвали мотив

Держдума попросила Путіна визнати ОРДЛО

Усі новини...
Ізраїль
В Ізраїлі скасовують більшість карантинних обмежень
Не панікувати: як "зберігають спокій" в Ізраїлі
В Ізраїлі розбився військовий вертоліт, двоє загиблих
Останні новини
16:44
В Україні тяжкохворим пацієнтам зможуть безоплатно надавати ліки, які ще досліджують
16:26
Британія готова відрізати РФ від фінансових ринків у разі наступу
16:04
ФОТОЗі супутників помітили посилену активність російських військ біля кордонів – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма і Ющенко - підписантам Будапештського меморандуму: Доведіть свою силу
15:54
У США вважають рішення Держдуми про визнання ОРДЛО порушенням Мінських угод
15:47
В Україні з’явиться оператор систем накопичення енергії
15:46
Визнання Росією ОРДЛО: МЗС України попереджає РФ про наслідки
15:26
Столтенберг про намір РФ визнати ОРДЛО: порушення міжнародного права і "Мінська"
15:24
Експорт та імпорт України збільшився на третину
15:13
Більше половини українців готові чинити опір збройному наступу Росії – опитування
Усі новини...