Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Посольства ще восьми країн закликали громадян "негайно виїхати" з України, Ізраїль оголосив евакуацію

Денис КарловськийП'ятниця, 11 лютого 2022, 20:57
Посольства ще восьми країн закликали громадян негайно виїхати з України, Ізраїль оголосив евакуацію
ФОто: Pixabay

Посольства Великої Британії, Латвії, Данії, Ізраїлю, Естонії, Норвегії, Японії та Південної Кореї офіційно оприлюднили інструкції для своїх громадян "чим скоріше" виїхати за межі України.

Джерело: посольство Данії, сайт МЗС Японії, сайт МЗС Великої Британії, південнокорейське видання Korea Herald, МЗС Латвії, Reuters з посиланням на рішення МЗС Норвегії, ізраїльське видання Times of Israel

Деталі: На сайтах дипломатичних представництв в Україні та міністерств закордонних цих країн з'явилися подібні інструкції залишити Україну якомога швидше, бажано в проміжку найближчих двох діб. А також радять громадянам не подорожувати в Україну через те, що консульські послуги будуть суттєво обмежені.

Реклама:

Крім того, в інструкціях радять громадянам, які вирішать залишитися на території України, мати достатній запас води, їжі, ковдр, батарейок і перевірити, чи достатньо пального в автівці, аби виїжджати в разі потреби власним автотранспортом через сухопутний кордон України.

Посольство Ізраїлю також оголосило про евакуацію співробітників посольства в Києві та їхніх сімей.

Норвегія також закликала своїх громадян не подорожувати територією Білорусі та Росії через проведення військових навчань із імовірною метою вторгнення до України.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас, на сторінках посольств, крім Ізраїля, не заявляють наразі про евакуацію основного персоналу з Києва.

На тлі вище згаданих посольств, представництва Франції та Німеччини – учасниць Нормандського формату – поки не публікували подібних інструкцій.

Довідково: В Україні діють 129 іноземних посольств та консульських установ, а також представництва міжнародних організацій, як-то Євросоюзу та НАТО.

Передісторія:

  • Раніше зранку 11 лютого подібні інструкції для своїх громадян оприлюднило посольство Нідерландів. Крім того, вони створили центр евакуації у Львові для тих, хто вирішить залишитися в Україні та в разі російського вторгнення буде залишати межі України суходолом у західному напрямку.
  • Як повідомили британські журналісти, президент США Джо Байден вважає, що напад Росії на Україну станеться "в найближчі дні". Напередодні ввечері 10 лютого Байден заявив американським журналістам, що громадян США треба негайно залишити територію України, бо їх не зможуть евакуювати в разі початку повномасштабного військового вторгнення Росії.
  • Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Путін може й не чекати завершення Зимових Олімпійських ігор у Пекіні для початку військового вторгнення до України.

Теми: ІзраїльвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Ізраїль
Кабмін прийме рішення про призупинення безвізу з Ізраїлем у найближчі дні – посол
Українські біженці в Ізраїлі отримуватимуть безкоштовну меддопомогу до кінця року 
Починали із заводів, схованих під кібуцами: як Ізраїль став військовою наддержавою
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: