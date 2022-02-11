США направлять до Польщі ще 3000 військових – Reuters

Сполучені Штати відправлять до Польщі додатково 3000 військовослужбовців у найближчі дні через нарощування Росії своїх сил поблизу України. –

Джерело: Reuters

Деталі: Про це на умовах анонімності агентству заявили чотири американські чиновники. Відзначається, що їх направлять до сусідньої з Україною держави, щоб "заспокоїти союзників".

За словами джерел, розгортання американських військ відбуватиметься з 82-ї повітряно-десантної дивізії, що базується у Форт-Брегзі, Північна Кароліна, а не зі складу американських сил у Європі.

Військові США мають бути у Польщі наступного тижня. Цих 3000 військових направлять в Європу на додаток до 8 500 військових США, які вже знаходяться в стані бойової готовності на східному фланзі НАТО.

Наказ про розгортання підписав міністр оборони США Ллойд Остін за вказівкою президента Джо Байдена.

На комерційних супутникових знімках, опублікованих приватною американською компанією, видно нові російські військові дислокації у кількох місцях неподалік від України.

Раніше в адміністрації Байдена дали зрозуміти, що не спрямовуватимуть американські війська в Україну і закликали американських громадян покинути країну зараз.

Наразі США не мають кораблів у Чорному морі, але ВМС США за останні тижні відправили до Європи додаткові чотири есмінці.

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