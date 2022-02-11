США направят в Польшу еще 3000 военных – Reuters
Соединенные Штаты отправят в Польшу дополнительно 3000 военнослужащих в ближайшие дни из-за наращивания России своих сил вблизи Украины.
Источник: Reuters
Детали: Об этом на условиях анонимности заявили агентству четыре американских чиновника. Отмечается, что их направят в соседнее с Украиной государство, чтобы "успокоить союзников".
По словам источников, развертывание американских войск будет происходить из 82-й воздушно-десантной дивизии, базирующейся в Форт-Брэгге, Северная Каролина, а не из состава американских сил в Европе.
Военные США должны быть в Польше на следующей неделе. Эти 3000 военных будут направлены в Европу в дополнение к 8 500 военным США, которые уже находятся в состоянии боевой готовности на восточном фланге НАТО.
Приказ о развертывании был подписан министром обороны Ллойдом Остином по указанию президента Джо Байдена.
На коммерческих спутниковых снимках, опубликованных частной американской компанией, видны новые российские военные дислокации в нескольких местах недалеко от Украины.
Ранее в администрации Байдена дали понять, что не будут направлять американские войска в Украину и призвали американских граждан покинуть Украину сейчас.
Хотя в настоящее время у США нет кораблей в Черном море, ВМС США за последние недели отправили в Европу еще четыре эсминца.
Предыстория:
- Соединенные Штаты направили в Польшу группу истребителей F-15 Eagles для усиления коллективной обороны НАТО.
- Ранее сообщалось, что НАТО собирается разместить многонациональные военные контингенты в Румынии, Словакии и Болгарии.
- Накануне США завершили переброску 2000 военнослужащих в Европу, в том числе около 1700 солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии.