Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США направят в Польшу еще 3000 военных – Reuters

Алена МазуренкоПятница, 11 февраля 2022, 21:50
США направят в Польшу еще 3000 военных – Reuters
фото: getty images

Соединенные Штаты отправят в Польшу дополнительно 3000 военнослужащих в ближайшие дни из-за наращивания России своих сил вблизи Украины.

Источник: Reuters

Детали: Об этом на условиях анонимности заявили агентству четыре американских чиновника. Отмечается, что их направят в соседнее с Украиной государство, чтобы "успокоить союзников".

Реклама:

По словам источников, развертывание американских войск будет происходить из 82-й воздушно-десантной дивизии, базирующейся в Форт-Брэгге, Северная Каролина, а не из состава американских сил в Европе.

Военные США должны быть в Польше на следующей неделе. Эти 3000 военных будут направлены в Европу в дополнение к 8 500 военным США, которые уже находятся в состоянии боевой готовности на восточном фланге НАТО.

Приказ о развертывании был подписан министром обороны Ллойдом Остином по указанию президента Джо Байдена.

ВИДЕО ДНЯ

На коммерческих спутниковых снимках, опубликованных частной американской компанией, видны новые российские военные дислокации в нескольких местах недалеко от Украины.

Ранее в администрации Байдена дали понять, что не будут направлять американские войска в Украину и призвали американских граждан покинуть Украину сейчас.

Хотя в настоящее время у США нет кораблей в Черном море, ВМС США за последние недели отправили в Европу еще четыре эсминца.

Предыстория: 

  • Соединенные Штаты направили в Польшу группу истребителей F-15 Eagles для усиления коллективной обороны НАТО.
  • Ранее сообщалось, что НАТО собирается разместить многонациональные военные контингенты в Румынии, Словакии и Болгарии.
  • Накануне США завершили переброску 2000 военнослужащих в Европу, в том числе около 1700 солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии.

Темы: СШАПольшаУкраинаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
США
ТикТок-блогерша и ее мать получили пожизненное за убийство двух мужчин
США пришлют в Украину первые снаряды с обедненным ураном – Reuters
В США увидели "заметный прогресс" контрнаступления на юге
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: