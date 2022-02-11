Суд арештував депутата-"слугу" Трубіцина: застава – майже 15 мільйонів

Вищий антикорупційний суд арештував підозрюваного в хабарництві депутата Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина з альтернативою застави в майже 15 мільйонів гривень.

Джерело: трансляція засідання ВАКС

Пряма мова судді Наталії Мовчан: "Слідчий суддя постановив: клопотання задовольнити частково, застосувати до підозрюваного Трубіцина Владислава Сергійовича… запобіжний захід у вигляді тримання під варою строком на 60 діб тобто до 9 квітня 2022 року"

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Деталі: Водночас суд визначив для депутата заставу в розмірі в 14 мільйонів 886 тисяч гривень. У разі внесення застави на Трубіцина покладаються звичні обов'язки: не відлучатися з місця проживання (Київ -ред.) без дозволу, повідомляти прокурора або суд про зміну місця проживання або місця роботи, не спілкуватися зі свідками, здати документи для виїзду з України, носити електронний засіб контролю.

Передісторія:

Увечері 9 лютого стало відомо, що детективи НАБУ викрили депутата Київради від "Слуги народу" Трубіцина на вимаганні від підприємця хабара у розмірі 1,2 мільйона гривень. Депутат обіцяв бізнесменові видати дозволи на вуличну торгівлю у різних районах Києва.

Джерело УП повідомляло, що Трубіцину вдалося втекти від детективів. Надвечір НАБУ повідомило про затримання депутата та ще 5 фігурантів незаконної схеми.