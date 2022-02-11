Суд арестовал депутата-"слугу" Трубицына: залог – почти 15 миллионов

Высший антикоррупционный суд арестовал подозреваемого во взяточничестве депутата Киевского городского совета от фракции "Слуга народа" Владислава Трубицына с альтернативой залога в почти 15 миллионов гривен.

Источник: трансляция заседания ВАКС

Прямая речь судьи Натальи Мовчан: "Судья постановил: ходатайство удовлетворить частично, применить к подозреваемому Трубицину Владиславу Сергеевичу… меру пресечения в виде содержания под варой сроком на 60 суток до 9 апреля 2022 года"

Детали: В то же время суд определил для депутата залог в размере 14 миллионов 886 тысяч гривен.

В случае внесения залога на Трубицына возлагаются обязанности: не отлучаться с места жительства (Киев -ред.) без разрешения, сообщать прокурору или суду об изменении места жительства или места работы, не общаться со свидетелями, сдать документы для выезда из Украины, носить электронное средство контроля.

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