Через Covid-протести в Онтаріо запровадили надзвичайний стан

Провінція Онтаріо в Канаді оголосила надзвичайний стан через протести проти карантинних обмежень, які не вщухали два тижні.

Джерело: ВВС, Укрінформ

Пряма мова прем’єр-міністра Онтаріо Дага Форда: "Йдеться про захист прикордонних пунктів, національних автобанів, аеропортів, портів, мостів та залізниці.

Стосуватиметься це й захисту безпечного та важливого руху швидких допомог та медичного й громадського транспорту муніципальними та провінційними дорогами, а також пересування тротуарами".

Деталі: Рішення було прийняте, оскільки протести обмежували рух у прикордонній зоні (мосту, який з’єднує провінцію Канади і штат США – ред.), життєво важливій для торгівлі США та Канади.

Згідно з рішенням, блокування важливої інфраструктури буде визнане "незаконним" і каратиметься річним ув’язненням або штрафом у розмірі 100 000 канадських доларів (79 000 доларів США).

У п'ятницю прем'єр-міністр Джастін Трюдо мав розмову з президентом США Джо Байденом про блокаду кордону.

Лідери Канади і США обговорила свої "спільні проблеми на кордоні". Трюдо пообіцяв "швидкі дії для відновлення торгівлі".

Звертаючись до канадців у п’ятницю, Трюдо схвалив обмеження в Онтаріо і сказав, що рішення "на столі", щоб забезпечити припинення демонстрацій.

"Настав час повертатися додому (учасникам акцій протесту – ред.), — сказав він. – Наслідки стають дедалі серйознішими".

Трюдо переконував, що "незаконні дії" припиняться, але уточнив, що "військове втручання" поки не розглядалося.

Що передувало: Тисячі демонстрантів зібралися в центрі Оттави, інші заблокували міст, який з'єднує Віндзор, Онтаріо (Канада), з Детройтом, штат Мічиган (США), і кілька інших прикордонних переходів.

В канадській Оттаві, де тривають акції протесту проти COVID-обмежень та обов’язкової вакцинації, в понеділок оголосили надзвичайний стан.

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