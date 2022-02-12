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Через Covid-протести в Онтаріо запровадили надзвичайний стан

Субота, 12 лютого 2022, 00:47
Через Covid-протести в Онтаріо запровадили надзвичайний стан
ФОТО: GETTY IMAGES

Провінція Онтаріо в Канаді оголосила надзвичайний стан через протести проти карантинних обмежень, які не вщухали два тижні.

Джерело: ВВС, Укрінформ

Пряма мова прем’єр-міністра Онтаріо Дага Форда: "Йдеться про захист прикордонних пунктів, національних автобанів, аеропортів, портів, мостів та залізниці.

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Стосуватиметься це й захисту безпечного та важливого руху швидких допомог та медичного й громадського транспорту муніципальними та провінційними дорогами, а також пересування тротуарами".

Деталі: Рішення було прийняте, оскільки протести обмежували рух у прикордонній зоні (мосту, який з’єднує провінцію Канади і штат США – ред.), життєво важливій для торгівлі США та Канади.

Згідно з рішенням, блокування важливої інфраструктури буде визнане "незаконним" і каратиметься річним ув’язненням або штрафом у розмірі 100 000 канадських доларів (79 000 доларів США).

ВІДЕО ДНЯ

У п'ятницю прем'єр-міністр Джастін Трюдо мав розмову з президентом США Джо Байденом про блокаду кордону.

Лідери Канади і США обговорила свої "спільні проблеми на кордоні". Трюдо пообіцяв "швидкі дії для відновлення торгівлі".

Звертаючись до канадців у п’ятницю, Трюдо схвалив обмеження в Онтаріо і сказав, що рішення "на столі", щоб забезпечити припинення демонстрацій.

"Настав час повертатися додому (учасникам акцій протесту – ред.), — сказав він. – Наслідки стають дедалі серйознішими".

Трюдо переконував, що "незаконні дії" припиняться, але уточнив, що "військове втручання" поки не розглядалося.

Що передувало: Тисячі демонстрантів зібралися в центрі Оттави, інші заблокували міст, який з'єднує Віндзор, Онтаріо (Канада), з Детройтом, штат Мічиган (США), і кілька інших прикордонних переходів.

В канадській Оттаві, де тривають акції протесту проти COVID-обмежень та обов’язкової вакцинації, в понеділок оголосили надзвичайний стан.

Передісторія:

  • 29 січня після тижневої їзди Канадою тисячі людей прибули до канадської столиці у колонах далекобійників.  Рух назвали "Конвоєм Свободи". Він був викликаний вимогою обов'язкової вакцинації для далекобійників, які перетинають кордон США та Канади, реалізованим ліберальним урядом Джастіна Трюдо на початку січня.
  • Акція розпочалася в західній Канаді і під час руху на схід набирала обертів і підтримки.
  • Вимоги протестувальників зросли від скасування обов'язкової "прикордонної вакцинації" до припинення всіх вимог вакцинуватися по всій країні.
  • Протестувальники паралізували центр Оттави протягом останніх дев'яти днів. Вони заявили, що вантажівки поїдуть тільки після того, як федеральний уряд скасує свої обмеження.

Теми: Канадаакціївакцинація
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