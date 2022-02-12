Через Covid-протести в Онтаріо запровадили надзвичайний стан
Провінція Онтаріо в Канаді оголосила надзвичайний стан через протести проти карантинних обмежень, які не вщухали два тижні.
Пряма мова прем’єр-міністра Онтаріо Дага Форда: "Йдеться про захист прикордонних пунктів, національних автобанів, аеропортів, портів, мостів та залізниці.
Стосуватиметься це й захисту безпечного та важливого руху швидких допомог та медичного й громадського транспорту муніципальними та провінційними дорогами, а також пересування тротуарами".
Деталі: Рішення було прийняте, оскільки протести обмежували рух у прикордонній зоні (мосту, який з’єднує провінцію Канади і штат США – ред.), життєво важливій для торгівлі США та Канади.
Згідно з рішенням, блокування важливої інфраструктури буде визнане "незаконним" і каратиметься річним ув’язненням або штрафом у розмірі 100 000 канадських доларів (79 000 доларів США).
У п'ятницю прем'єр-міністр Джастін Трюдо мав розмову з президентом США Джо Байденом про блокаду кордону.
Лідери Канади і США обговорила свої "спільні проблеми на кордоні". Трюдо пообіцяв "швидкі дії для відновлення торгівлі".
Звертаючись до канадців у п’ятницю, Трюдо схвалив обмеження в Онтаріо і сказав, що рішення "на столі", щоб забезпечити припинення демонстрацій.
"Настав час повертатися додому (учасникам акцій протесту – ред.), — сказав він. – Наслідки стають дедалі серйознішими".
Трюдо переконував, що "незаконні дії" припиняться, але уточнив, що "військове втручання" поки не розглядалося.
Що передувало: Тисячі демонстрантів зібралися в центрі Оттави, інші заблокували міст, який з'єднує Віндзор, Онтаріо (Канада), з Детройтом, штат Мічиган (США), і кілька інших прикордонних переходів.
В канадській Оттаві, де тривають акції протесту проти COVID-обмежень та обов’язкової вакцинації, в понеділок оголосили надзвичайний стан.
Передісторія:
- 29 січня після тижневої їзди Канадою тисячі людей прибули до канадської столиці у колонах далекобійників. Рух назвали "Конвоєм Свободи". Він був викликаний вимогою обов'язкової вакцинації для далекобійників, які перетинають кордон США та Канади, реалізованим ліберальним урядом Джастіна Трюдо на початку січня.
- Акція розпочалася в західній Канаді і під час руху на схід набирала обертів і підтримки.
- Вимоги протестувальників зросли від скасування обов'язкової "прикордонної вакцинації" до припинення всіх вимог вакцинуватися по всій країні.
- Протестувальники паралізували центр Оттави протягом останніх дев'яти днів. Вони заявили, що вантажівки поїдуть тільки після того, як федеральний уряд скасує свої обмеження.