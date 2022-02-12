Из-за Covid-протестов в Онтарио ввели чрезвычайное положение
Провинция Онтарио в Канаде объявила чрезвычайное положение из-за протестов против карантинных ограничений, которые не утихали две недели.
Прямая речь премьер-министра Онтарио Дага Форда: "Речь идет о защите пограничных пунктов, национальных автобанов, аэропортов, портов, мостов и железных дорог.
Это касается и защиты безопасного и важного движения скорых помощей, медицинского и общественного транспорта по муниципальным и провинциальным дорогам, а также передвижение по тротуарам".
Детали: Решение было принято, поскольку протесты ограничивали движение в приграничной зоне (на мосту, который соединяет провинцию Канады и штат США – ред.), жизненно важной для торговли США и Канады.
Согласно решению, блокировка важной инфраструктуры будет признана "незаконной" и повлечет наказание годовым заключением или штрафом в размере 100 000 канадских долларов (79 000 долларов США).
В пятницу премьер-министр Джастин Трюдо беседовал с президентом США Джо Байденом о блокаде границы.
Лидеры Канады и США обсудили свои "общие проблемы на границе". Трюдо пообещал "быстрые действия по возобновлению торговли".
Обращаясь к канадцам в пятницу, Трюдо одобрил ограничения в Онтарио и сказал, что решение "на столе", чтобы обеспечить прекращение демонстраций.
"Пора возвращаться домой (участникам акций протеста - ред.), - сказал он. - Последствия становятся все серьезнее".
Трюдо убеждал, что "незаконные действия" прекратятся, но уточнил, что "военное вмешательство" пока не рассматриется.
Что предшествовало: Тысячи демонстрантов собрались в центре Оттавы, другие заблокировали мост, соединяющий Виндзор, Онтарио (Канада), с Детройтом, штат Мичиган (США), и несколько других пограничных переходов.
В канадской Оттаве, где проходят акции протеста против COVID-ограничений и обязательной вакцинации, в понедельник объявили чрезвычайное положение.
Предыстория:
- 29 января после недельной езды по Канаде тысячи человек прибыли в канадскую столицу в колоннах дальнобойщиков. Движение назвали "Конвоем Свободы". Он был вызван требованием обязательной вакцинации для дальнобойщиков, пересекающих границу США и Канады, реализуемым либеральным правительством Джастина Трюдо в начале января.
- Акция началась в западной Канаде и во время движения на восток набирала обороты и поддержку.
- Требования протестующих выросли от отмены обязательной "пограничной вакцинации" до прекращения всех требований вакцинироваться по всей стране.
- Протестующие парализовали центр Оттавы за последние девять дней. Они заявили, что грузовики уедут только после того, как федеральное правительство отменит свои ограничения.