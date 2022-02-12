Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за Covid-протестов в Онтарио ввели чрезвычайное положение

Суббота, 12 февраля 2022, 00:47
Из-за Covid-протестов в Онтарио ввели чрезвычайное положение
ФОТО: GETTY IMAGES

Провинция Онтарио в Канаде объявила чрезвычайное положение из-за протестов против карантинных ограничений, которые не утихали две недели.

Источник: ВВС, Укринформ

Прямая речь премьер-министра Онтарио Дага Форда: "Речь идет о защите пограничных пунктов, национальных автобанов, аэропортов, портов, мостов и железных дорог.

Реклама:

Это касается и защиты безопасного и важного движения скорых помощей, медицинского и общественного транспорта по муниципальным и провинциальным дорогам, а также передвижение по тротуарам".

Детали: Решение было принято, поскольку протесты ограничивали движение в приграничной зоне (на мосту, который соединяет провинцию Канады и штат США – ред.), жизненно важной для торговли США и Канады.

Согласно решению, блокировка важной инфраструктуры будет признана "незаконной" и повлечет наказание годовым заключением или штрафом в размере 100 000 канадских долларов (79 000 долларов США).

ВИДЕО ДНЯ

В пятницу премьер-министр Джастин Трюдо беседовал с президентом США Джо Байденом о блокаде границы.

Лидеры Канады и США обсудили свои "общие проблемы на границе". Трюдо пообещал "быстрые действия по возобновлению торговли".

Обращаясь к канадцам в пятницу, Трюдо одобрил ограничения в Онтарио и сказал, что решение "на столе", чтобы обеспечить прекращение демонстраций.

"Пора возвращаться домой (участникам акций протеста - ред.), - сказал он. - Последствия становятся все серьезнее".

Трюдо убеждал, что "незаконные действия" прекратятся, но уточнил, что "военное вмешательство" пока не рассматриется.

Что предшествовало: Тысячи демонстрантов собрались в центре Оттавы, другие заблокировали мост, соединяющий Виндзор, Онтарио (Канада), с Детройтом, штат Мичиган (США), и несколько других пограничных переходов.

В канадской Оттаве, где проходят акции протеста против COVID-ограничений и обязательной вакцинации, в понедельник объявили чрезвычайное положение.

Предыстория:

  • 29 января после недельной езды по Канаде тысячи человек прибыли в канадскую столицу в колоннах дальнобойщиков. Движение назвали "Конвоем Свободы". Он был вызван требованием обязательной вакцинации для дальнобойщиков, пересекающих границу США и Канады, реализуемым либеральным правительством Джастина Трюдо в начале января.
  • Акция началась в западной Канаде и во время движения на восток набирала обороты и поддержку.
  • Требования протестующих выросли от отмены обязательной "пограничной вакцинации" до прекращения всех требований вакцинироваться по всей стране.
  • Протестующие парализовали центр Оттавы за последние девять дней. Они заявили, что грузовики уедут только после того, как федеральное правительство отменит свои ограничения.

Темы: Канадаакциивакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Канада
ДТП с украинцами в Италии: МИД говорит о четырех госпитализированных в тяжелом состоянии
Украина и Канада начали переговоры о гарантиях безопасности
Россияне поставили ультиматум Канаде из-за арестованного "Руслана"
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: