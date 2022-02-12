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Из-за Covid-протестов в Онтарио ввели чрезвычайное положение

Суббота, 12 февраля 2022, 01:47
ФОТО: GETTY IMAGES

Провинция Онтарио в Канаде объявила чрезвычайное положение из-за протестов против карантинных ограничений, которые не утихали две недели.

Источник: ВВС, Укринформ

Прямая речь премьер-министра Онтарио Дага Форда: "Речь идет о защите пограничных пунктов, национальных автобанов, аэропортов, портов, мостов и железных дорог.

Это касается и защиты безопасного и важного движения скорых помощей, медицинского и общественного транспорта по муниципальным и провинциальным дорогам, а также передвижение по тротуарам".

Детали: Решение было принято, поскольку протесты ограничивали движение в приграничной зоне (на мосту, который соединяет провинцию Канады и штат США – ред.), жизненно важной для торговли США и Канады.

Согласно решению, блокировка важной инфраструктуры будет признана "незаконной" и повлечет наказание годовым заключением или штрафом в размере 100 000 канадских долларов (79 000 долларов США).

В пятницу премьер-министр Джастин Трюдо беседовал с президентом США Джо Байденом о блокаде границы.

Лидеры Канады и США обсудили свои "общие проблемы на границе". Трюдо пообещал "быстрые действия по возобновлению торговли".

Обращаясь к канадцам в пятницу, Трюдо одобрил ограничения в Онтарио и сказал, что решение "на столе", чтобы обеспечить прекращение демонстраций.

"Пора возвращаться домой (участникам акций протеста - ред.), - сказал он. - Последствия становятся все серьезнее".

Трюдо убеждал, что "незаконные действия" прекратятся, но уточнил, что "военное вмешательство" пока не рассматриется.

Что предшествовало: Тысячи демонстрантов собрались в центре Оттавы, другие заблокировали мост, соединяющий Виндзор, Онтарио (Канада), с Детройтом, штат Мичиган (США), и несколько других пограничных переходов.

В канадской Оттаве, где проходят акции протеста против COVID-ограничений и обязательной вакцинации, в понедельник объявили чрезвычайное положение.

Предыстория:

  • 29 января после недельной езды по Канаде тысячи человек прибыли в канадскую столицу в колоннах дальнобойщиков. Движение назвали "Конвоем Свободы". Он был вызван требованием обязательной вакцинации для дальнобойщиков, пересекающих границу США и Канады, реализуемым либеральным правительством Джастина Трюдо в начале января.
  • Акция началась в западной Канаде и во время движения на восток набирала обороты и поддержку.
  • Требования протестующих выросли от отмены обязательной "пограничной вакцинации" до прекращения всех требований вакцинироваться по всей стране.
  • Протестующие парализовали центр Оттавы за последние девять дней. Они заявили, что грузовики уедут только после того, как федеральное правительство отменит свои ограничения.

Темы: Канадаакциивакцинация


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