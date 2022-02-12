Джонсон отримав від поліції список питань про вечірку під час локдауну

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон отримав анкету від поліції в рамках розслідування про порушення карантину в його резиденції на Даунінг-стріт.

Джерело: AFP із посиланням на речника Джонсона

Пряма мова: "Ми можемо підтвердити, що прем'єр-міністр отримав анкету від столичної поліції. Він відповість за необхідності".

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Деталі: Раніше поліція підтвердила, що до кінця тижня надішле "офіційні анкети більш ніж 50 особам" у справах про вечірки під час локдауну.

Документ "має формально-правовий статус, і на нього потрібно правдиво відповісти" протягом семи днів, зазначають у поліції.

Що передувало: У грудні Guardian опублікувала зроблену під час локдауну у травні 2020 року фотографію прем'єр-міністра Бориса Джонсона та більше десятка людей, які п'ють вино в саду його резиденції.

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Джонсон зізнався, що був на вечірці з напоями в саду на Даунінг-стріт під час першого карантину і вибачився за це у парламенті.

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