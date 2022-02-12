Джонсон получил от полиции список вопросов о вечеринке во время локдауна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил анкету от полиции в рамках расследования о нарушении карантина в его резиденции на Даунинг-стрит.

Источник: AFP со ссылкой на представителя Джонсона

Прямая речь: "Мы можем подтвердить, что премьер-министр получил анкету от столичной полиции. Он ответит при необходимости".

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Детали: Ранее полиция подтвердила, что до конца недели пришлет "официальные анкеты более 50 лицам" по делам о вечеринках во время локдауна.

Документ "имеет формально-правовой статус, и на него нужно честно ответить" в течение семи дней, отмечают в полиции.

Что предшествовало: В декабре Guardian опубликовала сделанную во время локдауна в мае 2020 года фотографию премьер-министра Бориса Джонсона и более десятка человек, пьющих вино в саду его резиденции.

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Джонсон признался, что был на вечеринке с напитками в саду на Даунинг-стрит во время первого карантина, и принес извинения за это в парламенте.