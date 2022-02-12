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Україна опинилася на 6-й позиції в Європі за добовою смертністю від Covid

Субота, 12 лютого 2022, 05:38
Україна опинилася на 6-й позиції в Європі за добовою смертністю від Covid
фото: Ельдар Сарахман, УП

10 лютого у світі діагностували 2 316 136 нових випадків захворювання на коронавірус. За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Іспанія, Італія, Україна – 6-а в цьому списку.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у Німеччині, Росії, Бразилії.

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Зокрема, у Німеччині зафіксували майже 230 тисяч, у Росії – майже 204 тисячі і в Бразилії – понад 166 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться США і Франція. Україна – на 15 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у США (1 917), Бразилії (1 121), Мексиці (927). Загалом у світі за добу від недуги померли 10 929 осіб.

ВІДЕО ДНЯ

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Німеччина, Росія, Франція.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Іспанія, Італія. Україна – 6-а в цьому списку.

 

За весь час пандемії вилікувались від недуги 328 799, 332 особи. Наразі нараховується понад 74 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 820 703 смерті від COVID-19.

Що передувало: За добу 10 лютого в Україні зафіксували 41 229 випадків інфікування коронавірусом і 236;смерті від Covid-19.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Смертей стає менше, більше хворіють діти. Covid-прогноз в Україні

Українська правда
Теми: коронавірус
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