Україна опинилася на 6-й позиції в Європі за добовою смертністю від Covid
10 лютого у світі діагностували 2 316 136 нових випадків захворювання на коронавірус. За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Іспанія, Італія, Україна – 6-а в цьому списку.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Найбільше нових випадків виявили у Німеччині, Росії, Бразилії.
Зокрема, у Німеччині зафіксували майже 230 тисяч, у Росії – майже 204 тисячі і в Бразилії – понад 166 тисяч нових інфікувань.
Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться США і Франція. Україна – на 15 місці.
Найбільше смертей за добу від коронавірусу у США (1 917), Бразилії (1 121), Мексиці (927). Загалом у світі за добу від недуги померли 10 929 осіб.
В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Німеччина, Росія, Франція.
За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Іспанія, Італія. Україна – 6-а в цьому списку.
За весь час пандемії вилікувались від недуги 328 799, 332 особи. Наразі нараховується понад 74 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 5 820 703 смерті від COVID-19.
Що передувало: За добу 10 лютого в Україні зафіксували 41 229 випадків інфікування коронавірусом і 236;смерті від Covid-19.
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