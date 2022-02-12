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Украина оказалась на 6-й позиции в Европе по суточной смертности от Covid

Суббота, 12 февраля 2022, 05:38
Украина оказалась на 6-й позиции в Европе по суточной смертности от Covid
фото: Эльдар Сарахман, УП

10 февраля в мире диагностировали 2 316 136 новых случаев заболевания коронавирусом. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Испания, Италия, Украина – 6-я в этом списке.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в Германии, России, Бразилии.

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В частности, в Германии зафиксировали почти 230 тысяч, в России – около 204 тысяч и в Бразилии – более 166 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся США и Франция. Украина – на 15 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (1 917), Бразилии (1 121), Мексике (927). Всего в мире за сутки от болезни умерли 10 929 человек.

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В Европе по суточному приросту болезни лидируют Германия, Россия, Франция.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Испания, Италия. Украина – 6-я в этом списке.

 

За все время пандемии вылечились от недуга 328 799, 332 человека. В настоящее время насчитывается более 74 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 820 703 смерти от COVID-19.

Напомним: За сутки 10 февраля в Украине зафиксировали 41 229 случаев инфицирования коронавирусом и 236 смертей от Covid-19.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Украинская правда
Темы: коронавирус
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