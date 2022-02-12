Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина оказалась на 6-й позиции в Европе по суточной смертности от Covid

Суббота, 12 февраля 2022, 06:38
фото: Эльдар Сарахман, УП

10 февраля в мире диагностировали 2 316 136 новых случаев заболевания коронавирусом. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Испания, Италия, Украина – 6-я в этом списке.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в Германии, России, Бразилии.

В частности, в Германии зафиксировали почти 230 тысяч, в России – около 204 тысяч и в Бразилии – более 166 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся США и Франция. Украина – на 15 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (1 917), Бразилии (1 121), Мексике (927). Всего в мире за сутки от болезни умерли 10 929 человек.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Германия, Россия, Франция.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Испания, Италия. Украина – 6-я в этом списке.

 

За все время пандемии вылечились от недуга 328 799, 332 человека. В настоящее время насчитывается более 74 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 820 703 смерти от COVID-19.

Напомним: За сутки 10 февраля в Украине зафиксировали 41 229 случаев инфицирования коронавирусом и 236 смертей от Covid-19.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Смертей становится меньше, больше болеют дети. Covid-прогноз в Украине

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Скандал с Евровидением: пограничники не выдавали Паш справку о поездке в Крым

видеоДТП с кортежем Ярославского: из морга исчезла одежда погибшего мужчины

видеоНапавших на съемочную группу Михаила Ткача уже установили – Монастырский

фотоРоссия отрабатывает "защиту" Крыма морской авиацией, "Ураганами" и "Градами"

Теракт возле телеканала "Эспрессо": следствие завершено, силовики назвали мотив

Госдума попросила Путина признать ОРДЛО

Все новости...
коронавирус
Дания планирует завершение программы вакцинации от коронавируса весной
Мы не в конце пандемии, возможны новые штаммы вируса – главная ученая ВОЗ
В Минздраве рассказали, сколько детей с COVID-19 находятся в больницах
Последние новости
17:16
Путин опять захотел гарантий, что Украину не примут в НАТО: как можно быстрее и мирными средствами
17:09
Bees Airline вынуждена перегнать все самолеты за границу
17:06
Путин прокомментировал решение Госдумы по ОРДЛО напоминанием о "Минске"
17:05
КГГА обновила адреса укрытий и бомбоубежищ
16:44
В Украине тяжелобольным пациентам смогут бесплатно предоставлять лекарства, которые еще исследуют
16:26
Британия готова отрезать РФ от финансовых рынков в случае наступления
16:04
Со спутников заметили усиленную активность российских войск у границ – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма и Ющенко - подписантам Будапештского меморандума: Докажите свою силу
15:54
В США считают решение Госдумы о признании ОРДЛО нарушением Минских соглашений
15:47
В Украине появится оператор систем накопления энергии
Все новости...