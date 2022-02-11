Пік хвилі: в Україні 41 229 хворих на Covid і 236 померлих за добу

За добу 10 лютого в Україні зафіксували 41 229 випадків інфікування коронавірусом і 236;смерті від Covid-19.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я

Деталі: В останні два дні кількість нових випадків захворювання коливається в межах 41 тисячі і не перевищує антирекорд, зафіксований тиждень тому: 4 лютого було 43 778 випадків. Смертей стало більше, ніж тиждень тому (було 174 смерті), а госпіталізацій менше.

За останню добу в лікарні поклали 3 936 хворих (тиждень тому було 4 328 госпіталізованих), одужали 20 850 осіб (тиждень тому – 9 497 осіб).

Серед 41,2 тисячі хворих – 3 369 дітей і 1247 медпрацівників.

Столиця Київ знову на першому місці за поширенням епідемії із новим рекордом: 4104 випадки за добу. В Одеській області – 4096 випадків, у Львівській – 2951, у Дніпропетровській – 2418, у Харківській – 1995.

Летальних випадків теж найбільше у Києві – 32, за ним ідуть Львівська (25), Дніпропетровська (15), Донецька і Запорізька (по 12), Полтавська й Чернівецька (по 11) області.

За весь час пандемії в Україні коронавірус лабораторно підтвердили 4 462 970 разів, зафіксували 3 750 826 одужань. Але коронавірусна хвороба забрала 102 403 життя (2,3% від усіх, хто хворів).

Щеплення проти коронавірусу в Україні зробили 15 541 413 людей: однією дозою вакцини – 15 541 411 людина, двома доазми – 14 900 578 людей, трьома дозами – 532 850 людей.

Нагадаємо: 10 лютого міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна перебуває на піку захворюваності нової хвилі Covid-19. Раніше він прогнозував спад хвилі у березні-квітні.

За показниками 9 лютого Україна була за захворюваністю на Covid на 15 місці у світі і на 9 в Європі, а за смертністю – на 9 місці у світі і на 5 в Європі.