Протест проти війни на Олімпіаді: МОК відповів, чи покарає українця

Міжнародний олімпійський комітет вирішив не карати українського скелетоніста Владислава Гераскевича, який влаштував на Олімпіаді у Пекіні мовчаний протест проти війни в Україні.

Джерело: Суспільне

Деталі: Видання нагадує, що політичні демонстрації під час Олімпійських ігор заборонені – це прописано в правилах олімпійської хартії МОК.

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Однак у хартії також сказано, що "метою олімпійського руху є служіння спорту гармонійному розвитку людства, просування миру та піклування про збереження людської гідності".

У МОК у протесті Гераскевича побачили заклик до миру.

Дослівно представник МОК: "Ми говорили про це зі спортсменом. Це був заклик до миру. Для Міжнародного олімпійського комітету це питання є закритим".

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Що було раніше: Український скелетоніст Владислав Гераскевич завершив виступи на Олімпійських іграх у Пекіні, посівши 18 місце за підсумками чотирьох спроб.

Після третього заїзду Гераскевич провів мовчазний протест проти війни в Україні.