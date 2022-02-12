Протест против войны на Олимпиаде: МОК ответил, накажет ли украинца
Международный олимпийский комитет решил не наказывать украинского скелетониста Владислава Гераскевича, устроившего на Олимпиаде в Пекине молчаливый протест против войны в Украине.
Источник: Общественное
Детали: Издание напоминает, что политические демонстрации во время Олимпийских игр запрещены – это прописано в правилах олимпийской хартии МОК.
Однако в хартии также сказано, что "цель олимпийского движения – служение спорта гармоничному развитию человечества, продвижение мира и забота о сохранении человеческого достоинства".
В МОК в протесте Гераскевича увидели призыв к миру.
Дословно представитель МОК: "Мы говорили об этом со спортсменом. Это был призыв к миру. Для Международного олимпийского комитета этот вопрос закрыт".
Что было раньше: Украинский скелетонист Владислав Гераскевич завершил выступления на Олимпийских играх в Пекине, заняв 18-е место по итогам четырех попыток.
После третьего заезда Гераскевич провел молчаливый протест против войны в Украине.