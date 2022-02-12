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Протест против войны на Олимпиаде: МОК ответил, накажет ли украинца

Суббота, 12 февраля 2022, 11:32
Протест против войны на Олимпиаде: МОК ответил, накажет ли украинца
Владислав Гераскевич. Фото НОК с Facebook

Международный олимпийский комитет решил не наказывать украинского скелетониста Владислава Гераскевича, устроившего на Олимпиаде в Пекине молчаливый протест против войны в Украине.

Источник: Общественное

Детали: Издание напоминает, что политические демонстрации во время Олимпийских игр запрещены – это прописано в правилах олимпийской хартии МОК.

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Однако в хартии также сказано, что "цель олимпийского движения – служение спорта гармоничному развитию человечества, продвижение мира и забота о сохранении человеческого достоинства".

В МОК в протесте Гераскевича увидели призыв к миру.

Дословно представитель МОК: "Мы говорили об этом со спортсменом. Это был призыв к миру. Для Международного олимпийского комитета этот вопрос закрыт".

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Что было раньше: Украинский скелетонист Владислав Гераскевич завершил выступления на Олимпийских играх в Пекине, заняв 18-е место по итогам четырех попыток.

После третьего заезда Гераскевич провел молчаливый протест против войны в Украине.

Темы: ОлимпиадаУкраинавойна
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