"Слуги" заявили, що готові зібратися на засідання в будь-який момент

Фракція "Слуга народу" у ВР заявляє, що нардепи готові у будь-який момент зібратися на засідання парламенту для ухвалення важливих рішень для захисту країни та посилення її обороноздатності.

Джерело: заява фракції "Слуга народу"

Дослівно: "Ситуація контролюється нашою армією на чолі з верховним головнокомандувачем Володимиром Зеленським, розвідкою, дипломатами, а також – нашими партнерами. В режимі 24/7 ми маємо постійну координацію з усіма провідними державами світу. Такого єднання провідних демократій не було вже десятки років.

Народні депутати готові у будь-який момент зібратися на засідання парламенту для ухвалення важливих рішень для захисту країни та посилення її обороноздатності".

Деталі: У фракції зазначили, що "оголошення" про початок ширшого вторгнення звучать далеко не вперше за останні пів року.

"Чи довіряти цьому? Ніхто не може передбачати майбутнє. Але всі ми знаємо, що український народ буде чинити спротив, а отже, це не можуть не усвідомлювати в Росії. Ми маємо не тільки Збройні сили, але й сотні тисяч ветеранів, а також мільйони інших громадян, які не стануть терпіти жодного поневолення. Саме на це і треба орієнтуватись, а не на постійне оновлення панічних новин з посиланням на анонімне джерело на сайтах чи в соцмережах. Тим більше, що майже всі такі новини згодом спростовуються", - йдеться у заяві.

Фракція закликає зберігати спокій і на своєму рівні робити те, що від нас залежить.

Що передувало: Експрезидент Петро Порошенко вимагає від президента Володимира Зеленського негайно скликати РНБО за участі лідерів парламентських фракцій через можливе повномасштабне вторгнення Росії.

Також "Європейська Солідарність" та "Голос" вимагають від голови ВР Руслана Стефанчука негайно скликати позачергове засідання парламенту через загрозу широкомасштабного російського вторгнення.

Після зустрічі зі Стефанчуком Порошенко повідомив, що на 13 годину призначена ще одна зустріч щодо термінового засідання погоджувальної ради та позачергового засідання парламенту.