"Слуги" заявили, что готовы собраться на заседание в любой момент

Фракция "Слуга народа" в ВР заявляет, что нардепы готовы в любой момент собраться на заседание парламента для принятия важных решений по защите страны и усилению ее обороноспособности.

Источник: заявление фракции "Слуга народа"

Дословно: "Ситуация контролируется нашей армией во главе с верховным главнокомандующим Владимиром Зеленским, разведкой, дипломатами, а также нашими партнерами. В режиме 24/7 у нас есть постоянная координация со всеми ведущими государствами мира. Такого единения ведущих демократий уже не было десятки лет.

Народные депутаты готовы в любой момент собраться на заседание парламента для принятия важных решений по защите страны и усилению ее обороноспособности".

Детали: Во фракции отметили, что "объявления" о начале более широкого вторжения РФ звучат далеко не впервые за последние полгода.

"Доверять ли этому? Никто не может предвидеть будущее. Но все мы знаем, что украинский народ будет сопротивляться, а значит, это не могут не осознавать в России. У нас есть не только Вооруженные силы, но и сотни тысяч ветеранов, а также миллионы других граждан, которые не станут терпеть никакого порабощения. Именно на это и нужно ориентироваться, а не на постоянное обновление панических новостей со ссылкой на анонимный источник на сайтах или в соцсетях. Тем более что почти все такие новости впоследствии опровергаются", - говорится в заявлении.

Фракция призывает сохранять спокойствие и на своем уровне делать то, что от нас зависит.

Что предшествовало: Экс-президент Петр Порошенко требует от президента Владимира Зеленского немедленно созвать СНБО с участием лидеров парламентских фракций из-за возможного полномасштабного вторжения России.

Также "Европейская солидарность" и "Голос" требуют от главы ВР Руслана Стефанчука немедленно созвать внеочередное заседание парламента из-за угрозы широкомасштабного российского вторжения.

После встречи со Стефанчуком Порошенко сообщил, что на 13 часов назначена еще одна встреча по срочному заседанию согласительного совета и внеочередному заседанию парламента.