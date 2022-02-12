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У штабі ООС прокоментували повідомлення в соцмережах про "вибухи в Донецьку"

Субота, 12 лютого 2022, 17:12
Фото з сайту dialog.ua

Вдень 12 лютого у групах у соцмережах почалися ширитися нічим не підтвердженні повідомлення про те, що в окупованому Донецьку нібито було чутно вибухи, водночас і ЗСУ, і ОБСЄ зазначили, що обстрілів не було.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Деталі: У різних чатах у "Вконтакте" та у "Телеграм" без жодних посилань на джерела, свідків, чи відео/аудіо, у суботу почали з'являтися однотипні тексти про "потужний вибух" у Донецьку.

Командувач ООС у зв’язку з цим наголосив, що Збройні сили України дотримуються режиму припинення вогню, не планували і не здійснювали жодних обстрілів, у тому числі у напрямку Донецька.

Дослівно: "Спостерігачі ОБСЄ також підтверджують, що ніяких обстрілів зі сторони Збройних сил України не фіксували. Також варто зазначити, що артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил знаходяться в районах відведення".

Теми: ДонецькООСОБСЄ
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