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В штабе ООС прокомментировали сообщения в соцсетях о "взрывах в Донецке"

Суббота, 12 февраля 2022, 16:12
В штабе ООС прокомментировали сообщения в соцсетях о взрывах в Донецке
Фото с сайта dialog.ua

Днем 12 февраля в группах в соцсетях начали распространяться ничем не подтвержденные сообщения о том, что в оккупированном Донецке якобы были слышны взрывы, и в ВСУ, и в ОБСЕ отметили, что обстрелов не было.

Источник: штаб ООС в Facebook

Детали: В разных чатах во "Вконтакте" и в "Телеграм" без ссылок на источники, свидетелей или видео/аудио, в субботу начали появляться однотипные тексты о "мощном взрыве" в Донецке.

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Командующий ООС в этой связи подчеркнул, что Вооруженные силы Украины соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не производили никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка.

Дословно: "Наблюдатели ОБСЕ также подтверждают, что никаких обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины не фиксировали. Также следует отметить, что артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода".

Темы: ДонецкООСОБСЕ
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