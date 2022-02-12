Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В штабе ООС прокомментировали сообщения в соцсетях о "взрывах в Донецке"

Суббота, 12 февраля 2022, 17:12
Фото с сайта dialog.ua

Днем 12 февраля в группах в соцсетях начали распространяться ничем не подтвержденные сообщения о том, что в оккупированном Донецке якобы были слышны взрывы, и в ВСУ, и в ОБСЕ отметили, что обстрелов не было.

Источник: штаб ООС в Facebook

Детали: В разных чатах во "Вконтакте" и в "Телеграм" без ссылок на источники, свидетелей или видео/аудио, в субботу начали появляться однотипные тексты о "мощном взрыве" в Донецке.

Командующий ООС в этой связи подчеркнул, что Вооруженные силы Украины соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не производили никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка.

Дословно: "Наблюдатели ОБСЕ также подтверждают, что никаких обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины не фиксировали. Также следует отметить, что артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода".

Темы: ДонецкООСОБСЕ


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоБутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире

На канал "Рада" пробрался журналист из подсанкционного медиа и говорит о спецоперации

Новости 18 февраля: эвакуация жителей ОРДЛО в Россию, росСМИ о взрыве в Донецке

Главари ОРДЛО записали свои обращения об эвакуации еще в среду

Российские спецслужбы заминировали ряд объектов в Донецке – разведка

Россия сорвала экстренное заседание ТКГ. Украина хочет предотвратить провокации

Все новости...
Донецк
"Динамо" и "Шахтер" оштрафовали за расизм и оскорбительные баннеры
Полиция разоблачила пророссийского боевика, воевавшего артиллеристом в ОРДО
Политзаключенный Матюшенко в критическом состоянии – Денисова
Последние новости
00:27
РосСМИ и боевики сообщили о взрыве газопровода в Луганске
00:21
Байден: Я уверен, что Путин принял решение вторжения в Украину
23:37
фото, видеоБутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире
23:11
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на сборы
22:48
"Мы знаем российские методички": в МИД Британии призвали не верить провокациям РФ
22:24
На канал "Рада" пробрался журналист из подсанкционного медиа и говорит о спецоперации
22:07
Новости экономики: откаты на дорогах, транш от МВФ
21:51
Новости 18 февраля: эвакуация жителей ОРДЛО в Россию, росСМИ о взрыве в Донецке
21:47
Нидерланды передадут Украине оборонное вооружение – Шмыгаль
21:40
НБУ не изменил официальный курс гривни к евро
Все новости...