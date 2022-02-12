В штабе ООС прокомментировали сообщения в соцсетях о "взрывах в Донецке"

Днем 12 февраля в группах в соцсетях начали распространяться ничем не подтвержденные сообщения о том, что в оккупированном Донецке якобы были слышны взрывы, и в ВСУ, и в ОБСЕ отметили, что обстрелов не было.

Источник: штаб ООС в Facebook

Детали: В разных чатах во "Вконтакте" и в "Телеграм" без ссылок на источники, свидетелей или видео/аудио, в субботу начали появляться однотипные тексты о "мощном взрыве" в Донецке.

Командующий ООС в этой связи подчеркнул, что Вооруженные силы Украины соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не производили никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка.

Дословно: "Наблюдатели ОБСЕ также подтверждают, что никаких обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины не фиксировали. Также следует отметить, что артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода".