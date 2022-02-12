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Стефанчук: Рада готова працювати 24/7

Катерина ТищенкоСубота, 12 лютого 2022, 17:42
Руслан Стефанчук, фото Радіо Свобода

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловився за безперервний режим роботи парламенту 24/7.

Джерело: Стефанчук у Facebook і у відеозверненні

Дослівно: "Сьогодні – напружений переговорний день. Представники нашої держави і наші партнери на різних рівнях значно збільшили дипломатичні зусилля, щоб таки забезпечити деескалацію. Такий же напружений переговорний день буде і завтра. Концентрація дипломатії в інтересах України зараз найбільша не тільки за увесь час війни, але й за всі перші 30 років нашої незалежності.

Що може додати до цього Верховна Рада? Тільки роботу у безперервному штатному режимі. Вдумливу і безконфліктну роботу в інтересах суспільства".

Стефанчук у відеозверненні: "Що може зробити парламент? Найкраще, що ми можемо зробити – це звитяжно працювати на благо українського народу. Тому сьогодні Верховна Рада України заявляє про свою готовність працювати 24/7".

Деталі: "Сьогодні у нас завершилася нарада з представниками фракцій і груп, де ми обговорили велику кількість питань, пов’язаних з майбутнім нашого парламентаризму і з тим, як буде діяти Верховна Рада найближчим часом", - розповів спікер.

За його словами, учасники "знайшли порозуміння з багатьох питань". "Верховна Рада демонструє свою єдність у прихильності територіальній цілісності, незалежності і безпеці України", - підкреслив він.

Стефанчук підкреслив, що всі народні депутати "за необхідності готові в будь-який час зібратися задля того, щоб продукувати правильні і справедливі рішення для майбутнього нашої країни".

Що передувало: Раніше експрезидент, голова "Європейської солідарності" Петро Порошенко повідомив, що після наради представників фракцій та груп у спікера парламенту Руслана Стефанчука учасники наради запропонували перейти "на щоденний режим роботи" парламенту, як це було у 2014 році, "коли парламент був мобілізований і ми навіть не оголошували перерву у засіданнях".

Теми: Верховна РадаСтефанчук
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