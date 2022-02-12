Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Стефанчук: Рада готова працювати 24/7

Катерина ТищенкоСубота, 12 лютого 2022, 16:42
Стефанчук: Рада готова працювати 24/7
Руслан Стефанчук, фото Радіо Свобода

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловився за безперервний режим роботи парламенту 24/7.

Джерело: Стефанчук у Facebook і у відеозверненні

Дослівно: "Сьогодні – напружений переговорний день. Представники нашої держави і наші партнери на різних рівнях значно збільшили дипломатичні зусилля, щоб таки забезпечити деескалацію. Такий же напружений переговорний день буде і завтра. Концентрація дипломатії в інтересах України зараз найбільша не тільки за увесь час війни, але й за всі перші 30 років нашої незалежності.

Реклама:

Що може додати до цього Верховна Рада? Тільки роботу у безперервному штатному режимі. Вдумливу і безконфліктну роботу в інтересах суспільства".

Стефанчук у відеозверненні: "Що може зробити парламент? Найкраще, що ми можемо зробити – це звитяжно працювати на благо українського народу. Тому сьогодні Верховна Рада України заявляє про свою готовність працювати 24/7".

Деталі: "Сьогодні у нас завершилася нарада з представниками фракцій і груп, де ми обговорили велику кількість питань, пов’язаних з майбутнім нашого парламентаризму і з тим, як буде діяти Верховна Рада найближчим часом", - розповів спікер.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, учасники "знайшли порозуміння з багатьох питань". "Верховна Рада демонструє свою єдність у прихильності територіальній цілісності, незалежності і безпеці України", - підкреслив він.

Стефанчук підкреслив, що всі народні депутати "за необхідності готові в будь-який час зібратися задля того, щоб продукувати правильні і справедливі рішення для майбутнього нашої країни".

Що передувало: Раніше експрезидент, голова "Європейської солідарності" Петро Порошенко повідомив, що після наради представників фракцій та груп у спікера парламенту Руслана Стефанчука учасники наради запропонували перейти "на щоденний режим роботи" парламенту, як це було у 2014 році, "коли парламент був мобілізований і ми навіть не оголошували перерву у засіданнях".

Теми: Верховна РадаСтефанчук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Верховна Рада
Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради на час війни
П'ять додаткових підстав для припинення виплати пенсії: Рада ухвалила законопроєкт за основу
Рада створила комісію, ціль якої допомогти російським народам стати вільними
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: