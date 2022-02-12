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Стефанчук: Рада готова работать 24/7

Катерина ТищенкоСуббота, 12 февраля 2022, 16:42
Стефанчук: Рада готова работать 24/7
Руслан Стефанчук, фото Радио Свобода

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук высказался за непрерывный режим работы парламента 24/7.

Источник: Стефанчук в Facebook и в видеообращении

Дословно: "Сегодня напряженный переговорный день. Представители нашего государства и наши партнеры на разных уровнях значительно увеличили дипломатические усилия, чтобы обеспечить деэскалацию. Такой же напряженный переговорный день будет и завтра. Концентрация дипломатии в интересах Украины сейчас самая большая не только за все время войны, но и за все первые 30 лет нашей независимости.

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Что может прибавить к этому Верховная Рада? Только работу в непрерывном штатном режиме. Вдумчивую и бесконфликтную работу в интересах общества".

Стефанчук в видеообращении: "Что может сделать парламент? Лучшее, что мы можем сделать – это победоносно работать на благо украинского народа. Поэтому сегодня Верховная Рада заявляет о своей готовности работать 24/7".

Детали: "Сегодня у нас завершилось совещание с представителями фракций и групп, где мы обсудили множество вопросов, связанных с будущим нашего парламентаризма и с тем, как будет действовать Верховная Рада в ближайшее время", - рассказал спикер.

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По его словам, участники "нашли понимание по многим вопросам". "Верховная Рада демонстрирует свое единство в приверженности территориальной целостности, независимости и безопасности Украины", – подчеркнул он.

Стефанчук отметил, что все народные депутаты "при необходимости готовы в любое время собраться с тем, чтобы продуцировать правильные и справедливые решения для будущего нашей страны".

Что предшествовало: Ранее экс-президент, глава "Европейской солидарности" Петр Порошенко сообщил, что после совещания представителей фракций и групп у спикера парламента Руслана Стефанчука участники совещания предложили перейти "на ежедневный режим работы" парламента, как это было в 2014 году, "когда парламент был мобилизован и мы даже не объявляли перерыв в заседаниях".

Темы: Верховная РадаСтефанчук
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