Керівники фракцій та груп ВР проведуть засідання з силовиками

Керівники фракцій та груп Верховної Ради у неділю проведуть закрите засідання з керівництвом силових структур.

Джерело: експрезидент, співголова фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко журналістам після наради представників фракцій та груп у спікера парламенту Руслана Стефанчука, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Завтра, попередньо о 16.00, відбудеться закрите засідання керівників фракцій та груп та представників груп … із представниками силового блоку – це міністр оборони, міністр внутрішніх справ, керівник Служби безпеки, керівництво розвідок, як військової, так і зовнішньої розвідки… Національного банку, Міністерства фінансів".

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Деталі: Порошенко зазначив, що учасники зустрічі у суботу пропонували запросити на цю нараду та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Ми дуже сподіваємося, що завтра всі ці керівні особи обговорять із парламентом нашу ефективну співпрацю щодо підвищення обороноздатності держави", - наголосив він.

Порошенко зазначив, що фракція "Європейська солідарність", як і раніше, наполягає на зустрічі керівників фракцій та груп Верховної Ради з президентом Володимиром Зеленським.

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Він повідомив, що учасники зустрічі не підтримали ініціативу фракцій "Європейська солідарність" та "Голос" зібратися на позачергове засідання парламенту у суботу чи неділю.

За словами Порошенка, його фракція пропонує не пізніше понеділка розглянути в парламенті питання щодо збільшення фінансування Збройних сил України, забезпечення фінансування стратегічних резервів.

"Ми також попросили розглянути позицію про розгортання програми на кшталт ленд-лізу, щоб Україна мала можливість позичити зброю - це будуть вже значно більші обсяги, причому, (доставка – ІФ) не лише літаками, а й, я сподіваюся, що з наступного тижня піде і автомобілями військова допомога. Принаймні так мені кажуть партнери", - розповів народний депутат.

Крім того, він повідомив, що "Європейська солідарність", "Голос" запропонували створити у Верховній Раді антикризовий штаб для швидкого реагування на пропозиції уряду та Міністерства оборони.

Він також зазначив, що учасники наради у спікера запропонували перейти "на щоденний режим роботи" парламенту, як це було у 2014 році, "коли парламент був мобілізований і ми навіть не оголошували перерву у засіданнях".

Що передувало: Експрезидент Петро Порошенко вимагає від президента Володимира Зеленського негайно скликати РНБО за участі лідерів парламентських фракцій через можливе повномасштабне вторгнення Росії.

Також "Європейська Солідарність" та "Голос" вимагають від голови ВР Руслана Стефанчука негайно скликати позачергове засідання парламенту через загрозу широкомасштабного російського вторгнення.

Фракція "Слуга народу" у ВР заявляє, що нардепи готові у будь-який момент зібратися на засідання парламенту для ухвалення важливих рішень для захисту країни та посилення її обороноздатності.