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Макрон провів нову тривалу розмову з Путіним, обговорювали Україну

Світлана КізіловаСубота, 12 лютого 2022, 17:29
Макрон провів нову тривалу розмову з Путіним, обговорювали Україну
Макрон та Путін, фото Bloomberg/Getty Images

У суботу, 12 лютого, президент Франції Емманюель Макрон впродовж майже двох годин розмовляв теелфоном з президентом РФ Володимиром Путіним, знову обговорювали Україну та нарощування військ Москвою.

Джерело: Europe 1 з посиланням на Єлисейський палац

Деталі: Не пройшло й тижня з останньої зустрічі Путіна й Макрона у Москві, як два президенти знову повернулися до переговорів. Предмет розмови той самий – ескалація навколо України.

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Єлисейський палац констатує, що Макрон вчергове спробував зменшити зростаючу напругу в російсько-українській кризі, в результаті глави держав констатували "бажання продовжити діалог".

Розмова тривала 1 годину 40 хвилин.

Зазначається, що президент Франції попередив свого російського колегу, що "щирий діалог несумісний з військовою ескалацією" на українському кордоні.

ВІДЕО ДНЯ

Макрон і Путін домовилися продовжити діалог на тему "шляхів просування вперед щодо імплементації Мінських домовленостей" стосовно Донбасу та щодо "умов безпеки і стабільності в Європі".

Теми: МакронПутінУкраїнаДонбас
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