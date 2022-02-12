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Макрон провел новый длительный разговор с Путиным, обсуждали Украину

Светлана КизиловаСуббота, 12 февраля 2022, 18:29
Макрон и Путин, фото Bloomberg/Getty Images

В субботу, 12 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон в течение почти двух часов разговаривал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, снова обсуждали Украину и наращивание войск Москвой.

Источник: Europe 1 со ссылкой на Елисейский дворец

Детали: Не прошло и недели с последней встречи Путина и Макрона в Москве, как два президента снова вернулись к переговорам. Предмет обсуждения тот же – эскалация вокруг Украины.

Елисейский дворец констатирует, что Макрон в очередной раз попытался снизить растущее напряжение в российско-украинском кризисе, в результате главы государств констатировали "желание продолжить диалог".

Разговор длился 1 час 40 минут.

Отмечается, что президент Франции предупредил российского коллегу, что "искренний диалог несовместим с военной эскалацией" на украинской границе.

Макрон и Путин договорились продолжить диалог на тему "путей продвижения имплементации Минских договоренностей" по Донбассу и по "условиям безопасности и стабильности в Европе".

Темы: МакронПутинУкраинаДонбасс


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