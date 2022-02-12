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США вивозять із України близько 150 військових інструкторів

Катерина ТищенкоСубота, 12 лютого 2022, 19:03
Getty Images

США вирішили евакуювати з України близько 150 військових інструкторів через ризик російського вторгнення.

Джерело: Reuters із посиланням на представника Пентагону Джона Кірбі, Кірбі у Twitter

Деталі: Йдеться про військовослужбовців Національної гвардії Флориди, які перебували в Україні для навчання українських сил.

Кірбі заявив, що рішення було ухвалене через надмірну обережність і було засноване на рішенні Держдепартаменту відкликати деяких співробітників із посольства США у Києві.

"Ця зміна позиції не означає зміни нашої рішучості підтримувати Збройні сили України", - йдеться у письмовій заяві Кірбі.

За його словами, інструкторів буде переміщено до Європи, але не відомо, куди саме.

Також поки що не зрозуміло, що станеться з невеликою кількістю сил спеціальних операцій США в Україні, за словами офіційного представника США, який говорив на умовах анонімності.

Сам Кірбі написав у Twitter, що міністр оборони США розпорядився тимчасово перемістити військових Національної гвардії Флориди з України.

"Обережність та безпека наших військових мають для нього першочергове значення", - додав представник Пентагону.

Що передувало: Раніше в суботу Держдепартамент США наказав дипломатам, які не займають критично важливих посад, виїхати з посольства США в Києві, з 13 лютого консульські послуги в посольстві будуть призупинені.

Раніше про намір вивезти військових інструкторів з України заявила Британія.

Теми: США
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