США вывозят из Украины около 150 военных инструкторов

США эвакуируют из Украины около 150 военных инструкторов в связи с риском российского вторжения.

Источник: Reuters со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби, Кирби в Twitter

Детали: Речь идет о военнослужащих Национальной гвардии Флориды, которые находились в Украине для обучения украинских сил.

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Кирби заявил, что решение было принято из-за чрезмерной осторожности и было основано на решении Госдепартамента отозвать некоторых сотрудников из посольства США в Киеве.

"Это изменение позиции не означает изменения нашей решимости поддерживать Вооруженные силы Украины", — говорится в письменном заявлении Кирби.

По его словам, инструкторы будут перемещены в Европу, но не ясно, куда именно.

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Также пока не понятно, что произойдет с небольшим количеством сил специальных операций США в Украине, по словам официального представителя США, говорившего на условиях анонимности.

Сам Кирби написал в Twitter, что министр обороны США распорядился временно переместить военных Национальной гвардии Флориды из Украины.

"Осторожность и обеспечение безопасности наших военных имеют для него первостепенное значение", - добавил представитель Пентагона.

Что предшествовало: Ранее в субботу Госдепартамент США приказал дипломатам, не занимающим критически важные посты, уехать из посольства США в Киеве, с 13 февраля консульские услуги в посольстве будут приостановлены.

Ранее о намерении вывезти военных инструкторов из Украины заявила Британия.