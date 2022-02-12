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Макрон після переговорів з Путіним поговорив із Зеленським

Світлана КізіловаСубота, 12 лютого 2022, 20:02
Фото AFP/Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон у суботу зателефонував президенту України Володимиру Зеленському після розмови з Володимиром Путіним.

Джерело: глава держави у Twitter

Деталі: Зеленський зазначив, що вони з Макроном обговорили ситуацію з безпеки та шляхи активізації мирного процесу в межах "Нормандського формату" та Тристоронньої контактної групи. Крім того, сторони обмінялися думками щодо останніх міжнародних переговорів, ймовірно, йдеться про розмову Макрона з Путіним, яка відбулася раніше у суботу.

Пряма мова Зеленського: "Продовжили діалог з Емманюелем Макроном. Подякував за його візит до України. Говорили про безпекову ситуацію та шляхи активізації мирного процесу в межах нормандського формату та ТКГ. Обмінялися думками щодо останніх міжнародних перемовин. Ціную особисту залученість Емманюелем Макроном у процес деескалації".

Теми: МакронЗеленськийРосія
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