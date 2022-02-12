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Макрон после переговоров с Путиным поговорил с Зеленским

Светлана КизиловаСуббота, 12 февраля 2022, 20:02
Фото AFP/Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому после разговора с Владимиром Путиным.

Источник: глава государства в Twitter

Детали: Зеленский отметил, что они с Макроном обсудили ситуацию по безопасности и пути активизации мирного процесса в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы. Кроме того, стороны обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров, вероятно, речь идет о разговоре Макрона с Путиным, который состоялся ранее в субботу.

Прямая речь Зеленского: "Продолжили диалог с Эмманюелем Макроном. Поблагодарил за его визит в Украину. Говорили о ситуации с безопасностью и путях активизации мирного процесса в рамках нормандского формата и ТКГ. Обменялись мнениями относительно последних международных переговоров. Ценю личную вовлеченность Эмманюеля Макрона в процесс деескалации".

Темы: МакронЗеленскийРосcия


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