Макрон после переговоров с Путиным поговорил с Зеленским

Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому после разговора с Владимиром Путиным.

Источник: глава государства в Twitter

Детали: Зеленский отметил, что они с Макроном обсудили ситуацию по безопасности и пути активизации мирного процесса в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы. Кроме того, стороны обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров, вероятно, речь идет о разговоре Макрона с Путиным, который состоялся ранее в субботу.

Прямая речь Зеленского: "Продолжили диалог с Эмманюелем Макроном. Поблагодарил за его визит в Украину. Говорили о ситуации с безопасностью и путях активизации мирного процесса в рамках нормандского формата и ТКГ. Обменялись мнениями относительно последних международных переговоров. Ценю личную вовлеченность Эмманюеля Макрона в процесс деескалации".