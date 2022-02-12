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Гібридні війська РФ знову порушили режим тиші, ЗСУ відкрили вогонь у відповідь

Світлана КізіловаСубота, 12 лютого 2022, 21:26
Гібридні війська РФ знову порушили режим тиші, ЗСУ відкрили вогонь у відповідь
Українські бійці, фото ЗСУ

Російсько-окупаційні війська на Сході України продовжують ігнорувати домовленості щодо перемир'я – 12 лютого зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, українським військовим довелося відкрити вогонь у відповідь.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

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Поблизу Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Лопаскине російські найманці двічі задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Дослівно: "Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними".

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Теми: ООСвійнаРосіяДонбас
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