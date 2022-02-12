Гибридные войска РФ вновь нарушили режим тишины, ВСУ открыли ответный огонь

Российско-оккупационные войска на Востоке Украины продолжают игнорировать договоренности о перемирии – 12 февраля зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, украинским военным пришлось открыть ответный огонь.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Лопаскино российские наемники дважды задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

Дословно: "Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными".