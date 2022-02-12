Зеленський провів переговори з Трюдо про стримування РФ

Президент Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо на тлі російської загрози.

Джерело: Зеленський Twitter та у Telegram, Трюдо у Twitter

Пряма мова: "Мав важливу розмову з моїм другом Джастіном Трюдо про дипломатичні зусилля наших союзників щодо деескалації. Вітаю рішення Канади надати значний фінансовий пакет для зміцнення України. Ще один потужний сигнал, що Україна і Канада разом!

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Вдячний за прихильність до дипломатичного тиску на Російську Федерацію, підтвердження пакету макрофінансової допомоги, продовження й розширення місії UNIFIER".

Деталі: Президент України додав, що на тлі військової загрози, джерелом якої є Росія, Канада та канадський народ – потужні союзники України.

Пряма мова Трюдо: "Підтримка Канадою суверенітету та територіальної цілісності України залишається непохитною, і ми й надалі будемо поруч із народом України. У цьому ми єдині з нашими союзниками та партнерами. Це був меседж, яким я поділився з президентом України Володимиром Зеленським під час сьогоднішньої розмови".

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Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що на три роки продовжить і суттєво розширить свою військову тренувальну місію в Україні UNIFIER, і Канада передасть Україні нелетальне обладнання, поділиться розвідувальними даними та допоможе протистояти кібератакам.

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