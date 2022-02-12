Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський провів переговори з Трюдо про стримування РФ

Світлана КізіловаСубота, 12 лютого 2022, 21:54
Зеленський провів переговори з Трюдо про стримування РФ
Джастін Трюдо, фото getty images

Президент Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо на тлі російської загрози.

Джерело: Зеленський Twitter та у Telegram, Трюдо у Twitter

Пряма мова: "Мав важливу розмову з моїм другом Джастіном Трюдо про дипломатичні зусилля наших союзників щодо деескалації. Вітаю рішення Канади надати значний фінансовий пакет для зміцнення України. Ще один потужний сигнал, що Україна і Канада разом!

Реклама:

Вдячний за прихильність до дипломатичного тиску на Російську Федерацію, підтвердження пакету макрофінансової допомоги, продовження й розширення місії UNIFIER".

Деталі: Президент України додав, що на тлі військової загрози, джерелом якої є Росія, Канада та канадський народ – потужні союзники України.

Пряма мова Трюдо: "Підтримка Канадою суверенітету та територіальної цілісності України залишається непохитною, і ми й надалі будемо поруч із народом України. У цьому ми єдині з нашими союзниками та партнерами. Це був меседж, яким я поділився з президентом України Володимиром Зеленським під час сьогоднішньої розмови".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що на три роки продовжить і суттєво розширить свою військову тренувальну місію в Україні UNIFIER, і Канада передасть Україні нелетальне обладнання, поділиться розвідувальними даними та допоможе протистояти кібератакам.

Знати більше: Чи можливе вторгнення в Україну? Які перспективи наступу Росії

Теми: КанадаЗеленськийУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Канада
ДТП з українцями в Італії: МЗС каже про чотирьох ушпиталених у важкому стані
Україна і Канада розпочали переговори про безпекові гарантії
Росіяни поставили ультиматум Канаді через арештований "Руслан"
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: