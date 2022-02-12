Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский провел переговоры с Трюдо, обсудили сдерживание РФ

Светлана КизиловаСуббота, 12 февраля 2022, 22:54
Джастин Трюдо, фото getty images

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо на фоне российской угрозы.

Источник: Зеленский Twitter и в Telegram, Трюдо в Twitter

Прямая речь: "У меня был важный разговор с моим другом Джастином Трюдо о дипломатических усилиях наших союзников по деэскалации. Приветствую решение Канады предоставить значительный финансовый пакет для укрепления Украины. Еще один мощный сигнал, что Украина и Канада вместе!

Благодарен за приверженность дипломатическому давлению на Российскую Федерацию, подтверждение пакета макрофинансовой помощи, продолжение и расширение миссии UNIFIER".

Детали: Президент Украины добавил, что на фоне военной угрозы, источником которой является Россия, Канада и канадский народ – мощные союзники Украины.

Прямая речь Трюдо: "Поддержка Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой, и мы и дальше будем рядом с народом Украины. В этом мы единственные с нашими союзниками и партнерами. Это был меседж, которым я поделился с президентом Украины Владимиром Зеленским во время сегодняшнего разговора".

Напомним:

  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что на три года продлит и существенно расширит свою военную тренировочную миссию в Украине UNIFIER, и Канада передаст Украине "нелетальное оборудование, поделится разведывательными данными и поможет противостоять кибератакам".

Знать больше: Возможно ли вторжение в Украину? Какие перспективы наступления России

Темы: КанадаЗеленскийУкраинаРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

РосСМИ и боевики сообщили о взрыве газопровода в Луганске. Похоже на фейк

видеоБайден: Я уверен, что Путин принял решение вторжения в Украину

фото, видеоБутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире

На канал "Рада" пробрался журналист из подсанкционного медиа и говорит о спецоперации

Новости 18 февраля: эвакуация жителей ОРДЛО в Россию, росСМИ о взрыве в Донецке

Главари ОРДЛО записали свои обращения об эвакуации еще в среду

Все новости...
Канада
Из-за Covid-протестов в Онтарио ввели чрезвычайное положение
США, Канада и ЕС подтвердили планы жестких санкций в случае вторжения РФ в Украину
Охваченная протестами Оттава ввела чрезвычайное положение
Последние новости
07:46
66 обстрелов было за сутки на Донбассе
07:30
Командующий ОС об "эвакуации" в ОРДЛО: Вероятен теракт
06:34
Половина войск РФ на границе с Украиной готовы атаковать — AFP
06:04
СМИ: Россия и Китай удалили упоминание о "текущей" напряженности в коммюнике G20
05:34
ДТП в Харькове: Родителям подростка Харьковского сообщили о подозрении
04:59
Ковид: В мире 1,9 миллиона больных, по заболеваемости лидируют Германия и Россия
04:28
Макрон поговорит по телефону с Зеленским, а затем с Путиным
03:28
В ОП планируют осенью начать строительство Музея Майдана
02:32
Блокада Оттавы: полиция начала аресты митингующих
01:37
В Ростовскую область РФ поступило 5 млрд рублей для выплат эвакуированным из ОРДЛО
Все новости...