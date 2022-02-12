Зеленский провел переговоры с Трюдо, обсудили сдерживание РФ

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо на фоне российской угрозы.

Источник: Зеленский Twitter и в Telegram, Трюдо в Twitter

Прямая речь: "У меня был важный разговор с моим другом Джастином Трюдо о дипломатических усилиях наших союзников по деэскалации. Приветствую решение Канады предоставить значительный финансовый пакет для укрепления Украины. Еще один мощный сигнал, что Украина и Канада вместе!

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Благодарен за приверженность дипломатическому давлению на Российскую Федерацию, подтверждение пакета макрофинансовой помощи, продолжение и расширение миссии UNIFIER".

Детали: Президент Украины добавил, что на фоне военной угрозы, источником которой является Россия, Канада и канадский народ – мощные союзники Украины.

Прямая речь Трюдо: "Поддержка Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой, и мы и дальше будем рядом с народом Украины. В этом мы единственные с нашими союзниками и партнерами. Это был меседж, которым я поделился с президентом Украины Владимиром Зеленским во время сегодняшнего разговора".

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Напомним:

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что на три года продлит и существенно расширит свою военную тренировочную миссию в Украине UNIFIER, и Канада передаст Украине "нелетальное оборудование, поделится разведывательными данными и поможет противостоять кибератакам".

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