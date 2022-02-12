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Україна і Туреччина обговорили загрози в Азовському і Чорному морях – МЗС

Субота, 12 лютого 2022, 23:14
Україна і Туреччина обговорили загрози в Азовському і Чорному морях – МЗС
Дмитро Кулеба, фото МЗС

Міністри закордонних справ України і Туреччини Дмитро Кулеба та Мевлют Чавушоглу обговорили загрози з боку Росії та "розвиток військово-технічної співпраці".

Джерело: Кулеба у twitter

Пряма мова: "Змістовна розмова з турецьким колегою і другом Мевлютом Чавушоглу щодо створеної РФ безпекової кризи і загроз в Азовському та Чорному морях, дипломатичних шляхів зниження напруги.

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Вітаю активні зусилля Анкари.

Обговорили розвиток військово-технічної співпраці України і Туреччини".

Нагадаємо: Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вважає "безвідповідальними" заяви про ймовірне російське вторгнення.

ВІДЕО ДНЯ

Під час візиту президента Туреччини було підписано угоду про зону вільної торгівлі між країнами, а також угоду, яка розширює виробництво безпілотних літальних апаратів турецької компанії "Байкар" в Україні. Також Туреччина посилить свою дипломатичну присутність в Україні шляхом відкриття двох генконсульств.

Українська правда
Теми: ТуреччинаЧорне мореАзовське мореКулеба Дмитро
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