Україна і Туреччина обговорили загрози в Азовському і Чорному морях – МЗС

Міністри закордонних справ України і Туреччини Дмитро Кулеба та Мевлют Чавушоглу обговорили загрози з боку Росії та "розвиток військово-технічної співпраці".

Джерело: Кулеба у twitter

Пряма мова: "Змістовна розмова з турецьким колегою і другом Мевлютом Чавушоглу щодо створеної РФ безпекової кризи і загроз в Азовському та Чорному морях, дипломатичних шляхів зниження напруги.

Вітаю активні зусилля Анкари.

Обговорили розвиток військово-технічної співпраці України і Туреччини".

Нагадаємо: Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вважає "безвідповідальними" заяви про ймовірне російське вторгнення.

Під час візиту президента Туреччини було підписано угоду про зону вільної торгівлі між країнами, а також угоду, яка розширює виробництво безпілотних літальних апаратів турецької компанії "Байкар" в Україні. Також Туреччина посилить свою дипломатичну присутність в Україні шляхом відкриття двох генконсульств.