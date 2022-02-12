Украина и Турция обсудили угрозы в Азовском и Черном морях – МИД

Министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу обсудили угрозы России и "развитие военно-технического сотрудничества".

Источник: Кулеба в twitter

Прямая речь: "Содержательный разговор с турецким коллегой и другом Мевлютом Чавушоглу по поводу созданного РФ кризиса безопасности и угроз в Азовском и Черном морях, дипломатических путей снижения напряжения.

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Приветствую активные усилия Анкары.

Обсудили развитие военно-технического сотрудничества Украины и Турции".

Напомним: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает "безответственными" заявления о вероятном российском вторжении.

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Во время визита президента Турции было подписано соглашение о зоне свободной торговли между странами, а также соглашение, расширяющее производство беспилотных летательных аппаратов турецкой компании "Байкар" в Украине. Также Турция усилит свое дипломатическое присутствие в Украине путем открытия двух генконсульств.