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Украина и Турция обсудили угрозы в Азовском и Черном морях – МИД

Воскресенье, 13 февраля 2022, 00:14
Дмитрий Кулеба, фото МИД

Министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу обсудили угрозы России и "развитие военно-технического сотрудничества".

Источник: Кулеба в twitter

Прямая речь: "Содержательный разговор с турецким коллегой и другом Мевлютом Чавушоглу по поводу созданного РФ кризиса безопасности и угроз в Азовском и Черном морях, дипломатических путей снижения напряжения.

Приветствую активные усилия Анкары.

Обсудили развитие военно-технического сотрудничества Украины и Турции".

Напомним: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает "безответственными" заявления о вероятном российском вторжении.

Во время визита президента Турции было подписано соглашение о зоне свободной торговли между странами, а также соглашение, расширяющее производство беспилотных летательных аппаратов турецкой компании "Байкар" в Украине. Также Турция усилит свое дипломатическое присутствие в Украине путем открытия двух генконсульств.

Украинская правда
Темы: ТурцияЧерное мореАзовское мореКулеба Дмитрий


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