Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путін і Лукашенко обговорили "ситуацію навколо України" та "гарантії безпеки Росії"

Неділя, 13 лютого 2022, 01:55
Лукашенко и Путин. Фото: ТАСС

Відбулася телефонна розмова між президентом Росії Володимиром Путіним і самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, під час якої обговорили "ситуацію навколо України" і "гарантії безпеки Росії".

Джерело: пресслужби Лукашенка і Путіна

Дослівно пресслужба Лукашенка: "Глави держав обговорили питання міжнародних відносин, у тому числі ситуацію навколо України, та графік майбутніх зустрічей та переговорів".

Дослівно пресслужба Путіна: "Розглянуто деякі питання подальшого розвитку двостороннього співробітництва, а також ситуація навколо реакції США та НАТО на російські пропозиції щодо вироблення довгострокових міжнародно-правових гарантій безпеки Росії".

Нагадаємо: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у випадку ескалації конфлікту між Києвом і Москвою Білорусь припинить постачання палива і електроенергії в Україну.

Також Лукашенко заявив, що його російський колега Володимир Путін обіцяв надати звання полковника армії РФ. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ не має такого права, та вважає, що це була "фігура мови".

Українська правда
Теми: ЛукашенкоПутін
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Техніка, засоби захисту, медикаменти: Україна просить у НАТО значну допомогу

Байден: Зараз вже йдеться не про Україну та Росію

Уряд затвердив склад комісії з обрання директора НАБУ

Новини 15 лютого: Держдума РФ та визнання ОРДЛО, кібератака на держустанови

оновлено від 18:09Сайти банків та міністерства зазнали небувалої за потужністю кібератаки

мапаАхметов повернувся до України

Усі новини...
Лукашенко
Головні новини вівторка і ночі: відповіді Зеленського Путіну і Лукашенку, звернення Ющенка
Зеленський відповів Лукашенку на погрози зупинити постачання енергоресурсів
Путін обіцяє забрати війська з Білорусі після навчань
Останні новини
01:32
Американські військові прямують з Німеччини у Словаччину на навчання
00:22
США готові допомогти Україні в розслідуванні масштабної кібератаки – ЗМІ
00:02
Ліга Чемпіонів: ПСЖ на останніх секундах здолав "Реал", "Манчестер Сіті" розгромив "Спортинг"
23:59
Техніка, засоби захисту, медикаменти: Україна просить у НАТО значну допомогу
23:27
Байден: Зараз вже йдеться не про Україну та Росію
23:21
МВС: Бійців тероборони можуть перекидати між областями
22:54
Уряд затвердив склад комісії з обрання директора НАБУ
22:37
Британія відкриває у Львові консульський офіс
22:19
інфографіка"Дія" відбила потужні кібератаки з чотирьох країн, в тому числі з Росії
21:53
Новини економіки: мільярд доларів від США, кібератака
Усі новини...