Путін і Лукашенко обговорили "ситуацію навколо України" та "гарантії безпеки Росії"

Відбулася телефонна розмова між президентом Росії Володимиром Путіним і самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, під час якої обговорили "ситуацію навколо України" і "гарантії безпеки Росії".

Джерело: пресслужби Лукашенка і Путіна

Дослівно пресслужба Лукашенка: "Глави держав обговорили питання міжнародних відносин, у тому числі ситуацію навколо України, та графік майбутніх зустрічей та переговорів".

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Дослівно пресслужба Путіна: "Розглянуто деякі питання подальшого розвитку двостороннього співробітництва, а також ситуація навколо реакції США та НАТО на російські пропозиції щодо вироблення довгострокових міжнародно-правових гарантій безпеки Росії".

Нагадаємо: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у випадку ескалації конфлікту між Києвом і Москвою Білорусь припинить постачання палива і електроенергії в Україну.

Також Лукашенко заявив, що його російський колега Володимир Путін обіцяв надати звання полковника армії РФ. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ не має такого права, та вважає, що це була "фігура мови".