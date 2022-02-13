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Путин и Лукашенко обсудили "ситуацию вокруг Украины" и "гарантии безопасности России"

Воскресенье, 13 февраля 2022, 00:55
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности России
Лукашенко и Путін. Фото: ТАСС

Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, в ходе которого обсудили "ситуацию вокруг Украины" и "гарантии безопасности России".

Источник: пресс-службы Лукашенко и Путина

Дословно пресс-служба Лукашенко: " Главы государств обсудили вопросы международных отношений, в том числе ситуацию вокруг Украины, и график предстоящих встреч и переговоров".

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Дословно пресс-служба Путина: "Рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России".

Напомним: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае эскалации конфликта между Киевом и Москвой Беларусь прекратит поставки топлива и электроэнергии в Украину.

Также Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин обещал присвоить звание полковника армии РФ. Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент РФ не имеет такого права и считает, что это была "фигура языка".

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Украинская правда
Темы: ЛукашенкоПутин
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